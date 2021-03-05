Весеннее обострение. Возобновляется Кубок Беларуси по футболу

Источник материала: Sputnik Беларусь

Следом за Суперкубком своего обладателя должен найти и Кубок Беларуси-2021. Весенняя стадия турнира традиционно начинается с четвертьфиналов. Эти матчи в свою очередь предваряют старт чемпионата страны. Так что же ждет зрителей?

Суббота, 14:30. Минск – Ислочь

Команды, которые в предстоящем сезоне будут делить на двоих одну арену, волею жеребьевки и презентацию проводят одну на двоих. Вопросов очень много, очевидных ответов пока нет совсем. "Минск" в межсезонье сменил наставника. Причем фигура, которую руководство клуба отыскала на замену Вадиму Скрипченко, вызывает удивление. Федор Щербаченко никогда не работал в Беларуси, и вообще к нашей стране никакого отношения доселе не имел. Высшей точкой его тренерской биографии можно считать 2016 год. Тогда он руководил командой аэропорта "Домодедово", которая выиграла чемпионат Европы по футболу среди работников аэропортов.

Радует, что такому уважаемому специалисту будет помогать практикующий ассистент. Сергей Кузьминич еще совсем недавно сражался со своими "Крумкачами" в переходных матчах за место в Высшей лиге, а теперь стал помощником главного тренера "горожан". Кроме того, состав команды преобразился. В основе появились несколько малоизвестных легионеров из африканских стран, а на ключевые роли вероятно выйдут опытные белорусы – Сергей Игнатович, Дмитрий Алисейко, Сергей Концевой.

Что же касается "Ислочи", расставание с Виталием Жуковским было плановым. Еще в середине прошлого сезона специалист говорил, что его история работы с "волками" завершается. Никто особенно не верил, однако прошедшей зимой Жуковский и правда отправился на повышение в БАТЭ. "Ислочь" доверилась молодому наставнику Артему Радькову. Решение вполне логичное и укладывается в новую стратегию клуба.

"Волки" перераспределили ресурсы от главной команды в пользу академии и развития инфраструктуры (собственная тренировочная база в Большевике). Многие лидеры прошлого сезона покинули основной состав. Им на замену пришли преимущественно футболисты молодые, вчерашние дублеры или парни, неплохо проявившие себя в первой лиге. В матче против "горожан" у них будет первая возможность заявить о себе на новом уровне.

Суббота, 16:30. Торпедо-БелАЗ – Арсенал

Главное открытие прошлого сезона и бронзовый медалист жодинское "Торпедо-БелАЗ" вряд ли стало сильнее за последние несколько месяцев. Юрию Пунтусу удалось сохранить костяк своей крепкой команды, однако с лидерами пришлось попрощаться. Главная ударная сила команды, бразильцы Велозу и Рамос отправились выступать за "Ригу". В центре поля команда недосчиталась Никиты Капленко, который уехал в российский Д2.

Замену "автозаводцам" найти удалось в той же Бразилии в лице Матеуса Монтейро. Правда биография у парня не из простых. Атакующий полузащитник буквально сбежал с родины после скандала. Молодой человек рассказал на камеру о стольких собственных грехах, что хватило бы на новый сезон сериала "Во все тяжкие". В результате "Интернасьонал" недолго думая футболиста выгнал, пресса начала атаку, пришлось спасаться от общественного мнения в тихом Жодино. Впрочем, возможно эта история подарила стремительно беднеющему чемпионату Беларуси редкого по яркости исполнителя. Возможность проверить эту гипотезу представится уже в игре против перволигового "Арсенала".

Клуб из Дзержинска взял самоотвод и не стал претендовать на "воронью" путевку в сильнейший дивизион. При этом команда обладает прекрасными условиями для тренировок и восстановления, сильным по меркам Первой лиги составом и внушительными амбициями. Нынешний сезон должен стать тем самым трамплином, который запустит белорусских "канониров" на новую футбольную орбиту. И попробовать лидеров "вышки" на зубок красно-белые точно захотят.

Воскресенье, 14:30. БАТЭ – Витебск

БАТЭ уже показал себя миру как крепкую команду, которую вряд ли стоит называть "Титаником". Жуковский в привычной эмоциональной манере управляет с бровки, игроки неплохо бегут и в целом показывают приличный уровень. Данила Нечаев, перешедший из "Белшины", так и вообще оказался едва ли не главным откровением Суперкубка. Не мешало бы добавить в надежности игрокам оборонительного плана. Чувствуется, что тот же Рыбак не до конца понимает своих балканских коллег.

Да, общего уровня команды не хватило для победы над "Шахтером", но вот для успеха в противостоянии с "Витебском" этого должно быть достаточно. Впрочем, северяне – еще одна загадка старта сезона. Спустя много лет команду покинул Сергей Ясинский. Он возглавил молодежную сборную Беларуси. Смена не была революционной. Можно сказать, что ученик пошел по стопам учителя. Команду принял еще один местный специалист Евгений Чернухин. Он обладает отличным резюме, хоть в основном работал ассистентом.

А вот состав у "Витебска" обновился сильно, и, похоже, сильнее не стал. Команду покинули лидер нападения Ион Николаэску, краек Артем Гуренко, опорник Сергей Волков и защитники Клопоцкий и Карамушка. Им на смену бело-синие пригласили Глеба Рассадкина, Кирилла Вергейчика, Андрея Лебедева и Алексея Янушкевича. Уже в воскресенье узнаем, что из себя представляет сильно обновленный "Витебск" прямо сейчас.

Воскресенье, 16:30. Шахтер – Неман

Для автора этого материала матч за Суперкубок стал подтверждением фаворитского статуса "Шахтера" в стартующем сезоне. Солигорчане обладают ни с кем не сравнимым ресурсом. В распоряжении тренерского штаба есть по два сопоставимых по классу исполнителя на каждую позицию, а в нападении конкуренция и вовсе зашкаливает. Такая комплектация команды явно делается из расчета на участие в групповом этапе одного из еврокубков. В Беларуси лишь "Шахтер" сегодня может позволить себе покупать(!) футболистов. Кроме того, у команды высококлассный главный тренер и лучшие условия для тренировок.

Однако на старте сезона у соперников есть отличная возможность "пошатать" нового гегемона, пока игровые связи не отлажены должным образом. Этим и попробует воспользоваться "Неман" Игоря Ковалевича. Команда из Гродно знатно пошумела в прошлом сезоне и едва не вскочила в зону еврокубков. В итоге самые яркие исполнители той банды отправились в другие клубы на более внушительные суммы контрактов. Так команда лишилась Павла Забелина ("Шахтер Солигорск") и Гегама Кадимяна ("Динамо Тбилиси"). Теперь "оленям" нужно все начинать заново. Но Ковалевичу не впервой лепить команду "из того, что было". Он как раз тот тренер, который любит новые вызовы и умеет работать в условиях ограниченных ресурсов. Поэтому списывать "Неман" со счетов и в кубке, и в чемпионате, точно не нужно. Посмотрим, чем закончится встреча в Солигорске на новеньком стадионе "Шахтер".