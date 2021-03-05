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Гандбол. Лига чемпионов. "Мешков Брест" побеждает "Вардар"

05.03.2021 14:39 — Новости Спорта | БT  
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Источник материала: БT

Важная победа, прежде всего, в психологическом плане. Вторая виктория по ходу группового этапа гандбольной Лиги чемпионов над двукратным победителем турнира - "Вардаром" - придаст команде сил в плей-офф. Так считает тренерский штаб и игроки клуба "Мешков Брест". Белорусы накануне в Северной Македонии были сильнее - 36:32,  а лучший бомбардир противостояния - Никита Вайлупов - 12 мячей - вошел в топ-пятерку бомбардиров розыгрыша. В 1/8-й финала, напомним, "мешковцы" сразятся с украинским "Мотором" - первая встреча 31 марта или 1 апреля в Запорожье, ответная - через неделю в Бресте. 

 
Теги: Брест
 
 
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Важная победа, прежде всего, в психологическом плане. Вторая виктория по ходу группового этапа гандбольной Лиги чемпионов над двукратным победителем турнира -...
 
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