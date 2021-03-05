Белорусы стали восьмыми в эстафете на этапе КМ в Нове-Место

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 5 мар – Sputnik. Белорусские биатлонисты заняли восьмое место в эстафетной гонке на восьмом этапе Кубка мира в чешском Нове-Место, сообщает Sputnik.

Сегодня в Нове-Место (Чехия) второй соревновательный день в рамках 8-го этапа биатлонного Кубка мира. В программе значилась только одна гонка - мужская эстафета (4*7,5 км).

Лучшими на дистанции стали немецкие биатлонисты Эрик Лессер, Бенедикт Долль, Арнд Пайффер и Филипп Наврат с результатом 1 час 12 минут 28,1 секунды (5 дополнительных патронов).

Серебро завоевали россияне Карим Халили, Матвей Елисеев, Александр Логинов и Эдуард Латыпов (+ 1 минута 21,7 секунды; 8 дополнительных патронов).

На третьей строчке оказались норвежцы Стурла Холм Легрейд, Йоханнес Дале, Тарьей Бё, Йоханнес Бё (+1 минута 33,2 секунды; 3 штрафных круга и 9 доппатронов).

Белорусы Никита Лобастов, Антон Смольский, Максим Воробей и Дмитрий Лазовский пришли к финишу восьмыми (+ 3 минуты 26,6 секунды; 1 штрафной круг и 7 доппатронов).

Для белорусских биатлонистов это лучший результат в сезоне в эстафетных гонках.

Завтра, 6 марта, в Нове-Место пройдут две гонки – женский и мужской спринты.