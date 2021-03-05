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В Нове-Место завершилась мужская эстафета
05.03.2021 22:47 — Новости Спорта | БT
Источник материала: БTИмели очень хорошие шансы на пьедестал, но стрельба из положения стоя в исполнении Максима Воробья уменьшила наши амбиции. В чешском Нове-Место завершилась мужская эстафета, по результатам которой мы заняли 8 место. Победила Германия. Сейчас для нас важно зацепиться в мужском Кубке наций, где мы пока 9-е. Завтра в Чехии спринтерские гонки, в воскресенье - преследование.
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Имели очень хорошие шансы на пьедестал, но стрельба из положения стоя в исполнении Максима Воробья уменьшила наши амбиции. В чешском Нове-Место завершилась...
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