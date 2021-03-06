Источник материала: Sputnik Беларусь

Волею судьбы, "Динамо" и СКА столкнулись на первой стадии плей-офф Кубка Гагарина.

Как напоминает колумнист Sputnik Руслан Васильев, два стартовых поединка, прошедшие в городе на Неве во вторник и четверг, завершились викториями "армейцев" -- 4:2 и 6:4, что делает субботний матч фактически ключевым в серии. Вопрос для "зубров" стоит ребром: или – или.

Зовут на трибуны

Конечно, в истории хоккея имеются прецеденты, когда команда, уступившая даже не в двух, а в трех баталиях на старте серии, затем одерживала четыре виктории подряд и выходила в следующий круг "олимпийки". Однако, это происходило редко. И всякий раз особо подчеркивается: исключение из правила не отменяет само правило.

Так что действительно отступать вудкрофтцам некуда, ибо как писал болельщик Гете: "Никто не может наблюдать закат солнца больше пятнадцати минут". Потому неудивительно, что сам Мистер и хоккеисты, рассчитывая на поддержку домашней публики, зовут болельщиков на трибуны.

Вот слова канадского тренера: "Надеемся, что арена будет заполнена по максимуму, и все наши фанаты придут поболеть за "Динамо". Команде очень нужна энергия каждого болельщика, их поддержка. Это очень важно, потому что каждый игрок и тренер чувствует воодушевление, когда "Минск-Арена" гонит нас вперед".

Призыв очень своевременный. Ведь и болельщикам надо понимать: если не сейчас подставить плечо, то, скорее всего, оно – плечо – в следующий раз понадобится уже не в системе координат сезона-2020/2021.

При этом скучных хоккейных вечеров "зубры" при Вудкрофте нынче не презентуют. Классическая эпиграмма на общество скучного человека, о которой упоминал в своей переписке болельщик Александр Пушкин – "не один, не вдвоем" – совершенно не соответствует драматическому наполнению хоккея динамовцев.

Досадно – это неоднократно, но скучно – ни в коем случае! Об этом сказали и два матча со СКА в Санкт-Петербурге. Кстати, сразу отмечу, что во второй баталии, "зубры" на 53-й минуте сравняли счет 4:4, хотя по ходу игры уступали три шайбы. То есть, цепляться за результат в дуэли с питерскими "армейцами" не только можно, но и нужно.

Медвежья услуга

Другое дело, что главное сожаление у меня связано отнюдь не с гостевыми поражениями, случившимися на текущей неделе. До сих пор занозой саднит сердце домашний матч регулярного чемпионата, который состоялся 23 февраля.

В тот праздничный мужской день "зубры" принимали на льду "Минск-Арены", пролетевший мимо плей-офф на Востоке "Амур". Принимали уже в ранге участника 1/8 финала Кубка Гагарина. Благо, накануне конкуренты потеряли очки, чем и оказали вудкрофтцам услугу. Увы, похоже, она – услуга – оказалась медвежьей.

Уж слишком расслабились "зубры", за что их можно корить до сих пор. Ведь ведя в счете 4:2, динамовцы стали играть спустя рукава, потерпев поражение 5:6, которое больше, нежели просто поражение.

Объяснение лежит на поверхности: победа над "Амуром" позволяла вудкрофтцам контролировать ситуацию в турнирной таблице Западной конференции. Говоря еще проще, "зубры" смогли бы выйти в первом раунде плей-офф на дерби с московскими одноклубниками.

И хоть во всех четырех матчах регулярного чемпионата успех в "бело-синих" битвах сопутствовал подопечным Владимира Крикунова, Вудкрофт не стал скрывать: именно соперничество "Минск против Москвы" виделось ему предпочтительнее варианта "Минск против Санкт-Петербурга". Не только из-за пресловутого судейского фактора, но и по целому ряду других причин.

Да и смотрите, как проходит серия московского "Динамо" с занявшей "наше" шестое место на Западе "Северсталью". После двух баталий в Белокаменной преимущество своей площадки перешло к вологодской команде. Причем, если в первом поединке крикуновцы вырвали победу с футбольным счетом 1:0, то через день "Северсталь" разобрала их на "винтики-болтики", что заставило любезного и нашему сердцу наставника-дуайена Владимира Васильевича саркастически улыбаться. Если не сказать, ухмыляться.

Реакция рулевого Москвы была понятной. Посмотрите, каким образом его динамовцы пропускали шайбы в третьем периоде - пас через пятачок на клюшку сопернику, оставление для игроков Череповца шайбы перед воротами голкипера Еременко, -- и вы солидаризируетесь с Крикуновым. То есть, все по заветам минских одноклубников: Горбунова, Знахаренко, Фальковского, Павловича.

Похоже, дешевые индивидуальные ошибки – настоящее "бело-синее" поверье в марте. Точнее, напасть. Некая версия весеннего авитаминоза. В других сериях столь вопиющего безобразия пока не наблюдалось.

Вот бы и сражаться динамовцам в дерби, соревнуясь как в достоинствах, так и в недостатках. Ан нет! 23 февраля "зубры" проиграли "Амуру", что до сих пор мотивирует попытки укусить собственный локоть.

Надежда есть

Однако! Надо играть и со СКА. В конце концов, "зубры" заставили в минувший четверг ошибаться и питерцев. Вспомните, из чего родился первый гол динамовцев. Звено Паре навязало форчекинг в зоне хозяев, вынудив их шведского нападающего Стремвалля совершить ляп в минском духе. Вудкрофтцы завладели шайбой у бортов, чтобы блестяще ею распорядиться. Паре и Принс сыграли выше всяких похвал.

Да и шайба Усова в меньшинстве – молодец парень, у него в 2021 году отличный качественный рост! – еще один образец не такой уж и безупречности "армейцев". Опять-таки, швед, но уже защитник Бенгтссон потерял контроль над шайбой под прессингом Ильи, и он умчался в результативную контратаку. Причем, обратите внимание: госпожа Фортуна оценила волевые усилия вудкрофтцев, подсобив им фатальными для СКА рикошетами в ситуациях третьего и четвертого взятия ворот Самонова.

При счете 4:4 гости имели подавляющее преимущество, но тут, увы, в очередной раз опростоволосился Павлович. Неаккуратно махнув клюшкой в чужой зоне, Александр заехал ею в лицо оппоненту: удаление, реализация хозяевами большинства и СКА восстановил дыхание, доведя матч до победы.

Признаться, первоначально я сетовал Вудкрофту на то, что он на важнейшем отрезке матча продолжил активно использовать Павловича, который, конечно же, никакой не защитник. Дескать, канадцу так нравится своя эксклюзивная находка альтернативного амплуа для Александра, что он никак не может от нее отказаться, сдав в архив.

Но остыв, я изменил приватное мнение. Ибо задался вопросом: а что оставалось Мистеру делать? Еременко, Колячонок и Дерябин травмированы, хотя первые двое могли бы кардинально усилить оборону "зубров". Знахаренко психологически, не говоря уже о техническом компоненте, оказался не готов к питерским матчам. После того, как Дмитрий в первом периоде опять допустил грубейшие позиционные ляпы, Вудкрофт резко сократил его игровое время.

Аналогичное решение напрашивалось и в отношение Фальковского, с которым творится вообще непонятно что. Вспомните ситуацию третьего взятия ворот Фурха. Степан отдал шайбу хозяевам, а затем не блокировал бросок, но перекрыл видимость голкиперу "Динамо". А четвертый гол "армейцев"? Фальковский замер, охраняя дальнюю штангу, между тем, как Кетов в одиночестве находился прямо перед воротами.

То есть, проблема Вудкрофта заключалась в том, что всех бедокуров в опалу сослать невозможно. Кто-то должен выходить на лед. Тем более, что Мистер, забыв о симпатиях к боевитости Горбунова, заморозил-таки этого форварда на скамейке. Правда, Роман успел потерей шайбы в средней зоне организовать второй гол СКА.

Но тут важен нюанс, на котором акцентировал внимание Вудкрофт: "Те ошибки, которые вы посчитали системными, на самом деле, являются индивидуальными огрехами отдельных игроков. Тренерский штаб не может выпускать на лед хоккеистов, которые допускают потери шайбы, приводящие к голам соперника".

И в этом заключается наша надежда. Сегодня надо минимизировать собственный невынужденный брак, подвигнув совершать такие ошибки "армейцев". Это весьма возможно. Особенно при отличной поддержке на "Минск-Арене"!