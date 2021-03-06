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К. Демидик не преодолела квалификацию в прыжках в высоту

06.03.2021 14:39 — Новости Спорта | БT  
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Источник материала: БT

В прыжках в высоту у женщин Карина Демидик, вопреки ожиданиям, не преодолела квалификацию. Она завершила выступление на 9 месте, взяв планку в один метр восемьдесят семь сантиметров. Для попадания в финал было достаточно прыгнуть на 4 сантиметра выше. Отметим, что на недавнем чемпионате Беларуси в Могилеве Демидик взяла 1 метр 94 см. Сегодня в вечерней сессии продолжаем следить за выступлением белорусов. Ирину Жук ждет финал в прыжках с шестом, Дарью Борисевич - в беге на полтора километра.
 
Теги: Могилев
 
 
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В прыжках в высоту у женщин Карина Демидик, вопреки ожиданиям, не преодолела квалификацию. Она завершила выступление на 9 месте, взяв планку в один метр восемьдесят...
 
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