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Норвежка Йохауг сравнялась с Вяльбе по количеству золотых медалей на ЧМ

06.03.2021 16:19 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 5 мар – Sputnik. Норвежская лыжница Тереза Йохауг сравнялась с россиянкой Еленой Вяльбе по числу золотых медалей, завоеванных на чемпионатах мира, сообщает Sputnik.

В субботу, 6 марта, 32-летняя норвежка выиграла гонку с массовым стартом на чемпионате мира в немецком Оберстдорфе. Второй стала ее соотечественница Хейди Венг (+2 минуты 34,2 секунды). Шведка Фрида Карллсон выиграла бронзу (+2 минуты 34,8 секунды).

Для Йохауг это золото стало 14-м в карьере на чемпионатах мира. По количеству наград высшей пробы норвежка сравнялась с президентом Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Еленой Вяльбе, завершившей карьеру в 1998 году. Федерацию Вяльбе, выступавшая за сборные СССР и России, возглавила в 2010-м.

Больше же всего золотых медалей мировых первенств у норвежки Марит Бьёрген (18). Она завершила карьеру в апреле 2018-го.

 
Теги: Минск
 
 
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32-летняя представительница Норвегии имеет все шансы догнать свою легендарную соотечественницу Марит Бьёрген, у которой 18 золотых наград.
 
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