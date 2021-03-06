Норвежка Йохауг сравнялась с Вяльбе по количеству золотых медалей на ЧМ

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 5 мар – Sputnik. Норвежская лыжница Тереза Йохауг сравнялась с россиянкой Еленой Вяльбе по числу золотых медалей, завоеванных на чемпионатах мира, сообщает Sputnik.

В субботу, 6 марта, 32-летняя норвежка выиграла гонку с массовым стартом на чемпионате мира в немецком Оберстдорфе. Второй стала ее соотечественница Хейди Венг (+2 минуты 34,2 секунды). Шведка Фрида Карллсон выиграла бронзу (+2 минуты 34,8 секунды).

Для Йохауг это золото стало 14-м в карьере на чемпионатах мира. По количеству наград высшей пробы норвежка сравнялась с президентом Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Еленой Вяльбе, завершившей карьеру в 1998 году. Федерацию Вяльбе, выступавшая за сборные СССР и России, возглавила в 2010-м.

Больше же всего золотых медалей мировых первенств у норвежки Марит Бьёрген (18). Она завершила карьеру в апреле 2018-го.