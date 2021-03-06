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А. Дубицкая в шаге от пьедестала чемпионата Европы по легкой атлетике в помещении

06.03.2021 18:43 — Новости Спорта | БT  
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Источник материала: БT

Алена Дубицкая остановилась в шаге от пьедестала на чемпионате Европы по легкой атлетике в помещении. Крупный старт в эти дни принимает польский Торунь. В последней попытке Криштина Шваниц сместила белоруску на 4 место, взяв бронзу. Немка толкнула ядро на 19 метров и 4 сантиметра, результат же Дубицкой - 18,86. Ауриоль Донгмо из Португалии взяла золото, Фанни Роос из Швеции - вторая. 

 
 
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Алена Дубицкая остановилась в шаге от пьедестала на чемпионате Европы по легкой атлетике в помещении. Крупный старт в эти дни принимает польский Торунь. В...
 
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