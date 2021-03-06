Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 6 мар – Sputnik. Футболисты жодинского "Торпедо-БелАЗ" взяли верх над дзержинским "Арсеналом" в первом матче 1/4 финала Кубка Беларуси, сообщает Sputnik.

В субботу, 6 марта, стартовал плей-офф Кубка Беларуси по футболу. В первой встрече 1/4 финала в Жодино местное "Торпедо-БелАЗ" справилось с "Арсенало" из Дзержинска – 3:0. В составе победителей голами отметились Кирилл Кириленко (63-я минута), Никита Николаевич (72-я) и Самюэль Одеоибо (93+).

Ранее в субботу состоялась еще одна встреча: "Минск" на своем поле сыграл вничью с "Ислочью" - 1:1. В составе хозяев мяч забил Сергей Концевой (17-я). "Волки" сравняли счет благодаря автоголу Евгения Чаговца (50-я).

Завтра, 7 марта, пройдут еще две игры: борисовский БАТЭ сыграет против "Витебска" в Минске, а солигорский "Шахтер" дома примет гродненский "Неман".

Ответные поединки соперники проведут в апреле - 6-го и 7-го числа.

Напомним, действующим обладателем Кубка Беларуси является БАТЭ.