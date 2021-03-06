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Француз Дестье выиграл спринт в Нове-Место, белорусы вне топ-20

06.03.2021 19:27 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 6 мар – Sputnik. Французский биатлонист Симон Дестье победил в спринтерской гонке на восьмом этапе Кубка мира в чешском Нове-Место, сообщает Sputnik.

Мужская спринтерская гонка (10 км) в рамках 8-го этапа биатлонного КМ в Нове-Место (Чехия) состоялась в субботу, 6 марта. 

Первое место занял француз Симон Дестье с результатом 22 минуты 58 секунд (0 промахов). Вторым к финишу пришел представитель Швеции Себастьян Самуэльссон (+2,4 секунды; 0 промахов). Третье место занял немец Арнд Пайффер (+4,4 секунды; 0 промахов).

Лучшим из белорусов стал Антон Смольский - у него 22-е место в итоговом протоколе (+27,8 секунды; 1 промах). Максим Воробей финишировал 46-м (+1 минута 41,8 секунды; 2 промаха), Дмитрий Лазовский - 50-м (+1 минута 42,8 секунды; 1 промах). Сергей Бочарников расположился на 54-й строчке (+1 минута 46,1 секунды; 2 промаха), а Никита Лобастов - на 63-й (+2 минуты 0,2 секунды; 1 промах).

Сегодня также состоялась женская спринтерская гонка. Белоруска Динара Алимбекова остановилась в шаге от пьедестала - до третьего места ей не хватило одной секунды. 

Завтра, 7 марта, в программе соревнований две гонки преследования (женская и мужская). 

 
Теги: Минск
 
 
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У белорусов лучший результат показал Антон Смольский - с одним промахов он финишировал на 22-м месте.
 
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