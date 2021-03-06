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Биатлонная эстафетная гонка стала кульминацией республиканской зимней спартакиады работников физической культуры и спорта, которая прошла сегодня в Раубичах. Побороться за победу вышли 20 команд, причем не только из Минска . Конкуренцию хозяевам составили стреляющие лыжники-любители из Могилевской и Минской областеЙ. В итоге первой финишировала команда Минспорта. На втором месте оказалась сборная РЦОП "Раубичи". Третьи - четверка из главного управления спорта и туризма Мингорисполкома.





В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В Раубичах прошла спартакиада работников физической культуры, спорта и туризма Биатлонная эстафетная гонка стала кульминацией республиканской зимней спартакиады работников физической культуры и спорта, которая прошла сегодня в Раубичах....

Кроме биатлона, в программу спартакиады вошли лыжные гонки в различных возрастных категориях. Участники соревнований, которые приехали в Раубичи семьями, смогли побороться за победу в эстафете "Мама, папа, я". К слову, подарки на спартакиаде получили все ее маленькие участники.