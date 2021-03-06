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Минское "Динамо" проиграло СКА третий матч в плей-офф Кубка Гагарина
07.03.2021 09:01 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 6 мар – Sputnik. Хоккеисты минского "Динамо" потерпели поражение от СКА (Санкт-Петербург) в матче плей-офф Кубка Гагарина, сообщает Sputnik.
Матч состоялся в субботу, 6 марта, на льду "Минск-Арены". Хозяева уступили в овертайме со счетом 3:4 (0:1, 2:1, 1:1, 0:1).
В составе приезжей команды точными бросками по воротам Доминика Фурха отметились Артем Швец-Роговой (5-я минута), Эмиль Галимов (30-я), Игорь Ожиганов (47-я) и Линден Вей (79-я). У "зубров" – Алексей Протас (34-я), Павел Варфоломеев (40-я) и Илья Шинкевич(56-я).
Таким образом, в серии до четырех побед ведет СКА - 3:0.
Следующий матч соперники проведут в понедельник, 8 марта, также на "Минск-Арене".
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"Бело-синие" уступили в упорной борьбе: сначала отыгрались с 0:2, затем с 2:3, судьба встречи решилась в овертайме.
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