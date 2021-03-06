Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 6 мар – Sputnik. Сборная Беларуси по академической гребле ведет подготовку к Олимпийским играм в Тирасполе на реке Днестр, пишет Sputnik Молдова .

"Мы могли сейчас поехать на сбор в Турцию, но предпочли Тирасполь. Сюда ближе, и мы хотели поработать на быстрой воде", – рассказал главный тренер национальной команды Юрий Родионов.

Правда, по его словам, у днестровского сбора есть и минусы. В частности, на реке невозможно отрабатывать модельные характеристики прохождения дистанций. Но есть и положительные моменты, обращает внимание специалист: длинная вода, на которой можно объемы накатывать, и течение – гребной штурм как тренажер.

Сбор в Тирасполе белорусские "академисты" проводят с прицелом на олимпийские квоты.

"Учитывая, что на сегодня ни Украина, ни Россия лицензий не имеют, у нас есть неплохой шанс их забрать. На прошлой Олимпиаде у моих спортсменов было 5 лицензий", – пояснил Родионов.