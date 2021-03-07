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Российский боец лишился титула UFC за запрещенный прием

07.03.2021 10:27 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 7 мар - Sputnik. Российский боец смешанных единоборств (MMA) Петр Ян лишился титула чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легчайшем весе в поединке с американцем Алджамейном Стерлингом в результате дисквалификации.

Бой прошел в Лас-Вегасе в рамках турнира UFC 259 и завершился в четвертом раунде. Россиянин впервые проводил защиту чемпионского пояса, который завоевал в июле 2020 года.

Ян нарушил правила, нанеся удар коленом в голову соперника, когда колено Стерлинга было на настиле.

Для 28-летнего Яна это второе поражение в профессиональной карьере при 15 победах. 31-летний Стерлинг одержал 20-ю победу при трех поражениях.

"Прошу прощения и желаю скорейшего выздоровления Стерлингу. Я не хотел наносить запрещенный удар, я просто совершил большую ошибку и поплатился за это", – написал Ян в своем аккаунте в Twitter.

Стерлинг, в свою очередь, отметил, что не ожидал удара от Яна. "Я чувствовал, что удар коленом был намеренным. Особенно после того, как судья объявил, что я был упавшим противником, так что я не ожидал, что меня ударят. Ян – плохой парень. Мы сделаем это снова", – написал американец в Twitter.

 
Теги: Минск
 
 
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Для 28-летнего Яна это второе поражение в профессиональной карьере при 15 победах. 31-летний Стерлинг одержал 20-ю победу при трех поражениях.
 
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