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Чемпионат Европы по легкой атлетике в помещении

07.03.2021 16:41 — Новости Спорта | БT  
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Источник материала: БT

Новости последних минут. Максим Недосеков приносит вторую медаль сборной Беларуси на чемпионате Европы по легкой атлетике в помещении. В прыжках в высоту наш спортсмен с первой попытки взял 2 метра 33 сантиметра. Две попытки на 2 сантиметра выше не удались. Но Максим рискнул и с первой же попытки взял 2 метра 37 сантиметров. Это новый мировой рекорд . 

Накануне поздно вечером, напомним, бронзу завоевала Ирина Жук в прыжках с шестом. Ее результат - 4 метра 65 сантиметров.Соревнования завершатся сегодня. Прямая трансляция вечерней сессии начнется на "Беларусь 5" в 18:55.

 
 
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Новости последних минут. Максим Недосеков приносит вторую медаль сборной Беларуси на чемпионате Европы по легкой атлетике в помещении. В прыжках в высоту наш...
 
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