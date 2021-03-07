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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Чемпионат Европы по легкой атлетике в помещении Новости последних минут. Максим Недосеков приносит вторую медаль сборной Беларуси на чемпионате Европы по легкой атлетике в помещении. В прыжках в высоту наш...

Новости последних минут. Максим Недосеков приносит вторую медаль сборной Беларуси на чемпионате Европы по легкой атлетике в помещении. В прыжках в высоту наш спортсмен с первой попытки взял 2 метра 33 сантиметра. Две попытки на 2 сантиметра выше не удались. Но Максим рискнул и с первой же попытки взял 2 метра 37 сантиметров. Это новый мировой рекорд .Накануне поздно вечером, напомним, бронзу завоевала Ирина Жук в прыжках с шестом. Ее результат - 4 метра 65 сантиметров.Соревнования завершатся сегодня. Прямая трансляция вечерней сессии начнется нав 18:55.