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КХЛ. Судейский скандал на льду "Минск-Арены"

07.03.2021 16:41 — Новости Спорта | БT  
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Источник материала: БT

Главной новостью плей-офф КХЛ остается судейство в матче минского "Динамо" и СКА из Санкт-Петербурга. Накануне на льду "Минск-Арены" российская бригада арбитров своими односторонними решениями заставила всех забыть о том, какой интересной получилась встреча. Из-за подобных действий пострадал наш клуб. Андрей Козлов - по горячим следам. 

В эти эпизоды поединок Кубка Гагарина между минским "Динамо" и санкт-петербургским СКА становился центральным во всей лиге. “Благодаря” арбитрам. Неоднозначность трактовки совершенно идентичных эпизодов бригадой судей Константин Оленин - Евгений Ромасько достигла предела. И превратила происходящее на льду в совершенный бардак. 

Вскоре на скамейку отправят и капитана "Динамо" Роба Клинкхаммера - Крэйг Вудкрофт просто отмахнется: подобные эпизоды ранее трактовались не в пользу минчан. Ведь игра была яркой в исполнении "Динамо", и счет к концу основного времени - 3:3. Наши парни смогли отыграться не раз, проявив характер. И арена начнет закипать, понимая, что овертайм в составах 5 на 3 - это фактически игра в одни ворота. И СКА вскоре победную шайбу забросит.

Лед начнут забрасывать бутылками - ведь болельщика не обманешь.

А в это время в подтрибунке коуч СКА Валерий Брагин будет как-то неуверенно комментировать игру - он прекрасно понимал: судьи его команде помогли.

Студия "Беларусь 5", которая работала по горячим следам, именно с этого и начала обсуждение матча.



А уже сегодня спортивный директор ФХРБ Андрей Башко разложит по полочкам для нас, почему яркая игра замкнулась на обсуждении судейских решений. 

КХЛ. Судейский скандал на льду "Минск-Арены"


Фактически все российские топовые журналисты в своих соцсетях обсуждали судейские решения. К примеру, Алексей Шевченко, один из самых известных, поиронизировал над результатом. А после выложил недвусмысленную графику.

КХЛ. Судейский скандал на льду "Минск-Арены"


Болельщики, конечно, тоже возмущались на просторах интернета, но, в общем-то, то, что СКА будут судить мягко, новость не последних дней. Такое в лиге за клубом из Петербурга уже замечалось.

СКА повел в серии 3:0, хотя все игры получались напряженными. Главный арбитр КХЛ Алексей Анисимов уже выразит поддержку бригаде судей. Но кто сомневался в этом? Четвертый матч серии состоится в Минске 8 марта. 

 
Теги: Новости, Минск
 
 
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Главной новостью плей-офф КХЛ остается судейство в матче минского "Динамо" и СКА из Санкт-Петербурга. Накануне на льду "Минск-Арены" российская бригада арбитров...
 
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