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Снова норвежцы: Тарьей Бё выиграл пасьют на этапе КМ, Бочарников – в топ-20
07.03.2021 19:31 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 7 мар – Sputnik. В воскресенье в чешском Нове-Место в рамках очередного этапа Кубка мира по биатлону прошла мужская гонка преследования.
Победу праздновал норвежец Тарьей Бё, преодолевший дистанцию в 12,5 километра за 28 минут 17,3 секунды, на его счету – один промах на четырех огневых рубежах. Второе место занял его брат Йоханнес Бё (+8,2 секунды; два промаха), третьим стал француз Симон Дестье (+11,5; два промаха).
От Беларуси в гонке участвовали Антон Смольский, Максим Воробей, Дмитрий Лазовский и Сергей Бочарников. Именно Бочарников показал лучший результат среди наших соотечественников – 17-е место (отставание от лидера – +1:29.6).
Примечательно, что Сергей не сделал ни одного промаха, а идеальная стрельба помогла ему отыграть сразу 37 позиций – стартовал спортсмен под номером 54).
Остальные белорусы оказались не столь точны на огневых рубежах и не покорили даже топ-30. Антон Смольский – 43-й в итоговом протоколе (+3:10.3, 5 промахов), Дмитрий Лазовский – 48-й (+3:22.4, 3 промаха), Максим Воробей – 51-й (+3:41.0, 5 промахов).
Ранее в воскресенье состоялась женская гонка преследования,
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Ранее в воскресенье в женской гонке преследования первой была также представительница Норвегии Тириль Экхофф.
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