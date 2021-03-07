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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Пловчиха Екатерина Некрасова сражается за новый мировой рекорд Неженский подвиг накануне самого женского праздника. Российская пловчиха Екатерина Некрасова сражается за новый мировой рекорд по самому длительному подледному...

Неженский подвиг накануне самого женского праздника. Российская пловчиха Екатерина Некрасова сражается за новый мировой рекорд по самому длительному подледному заплыву на озере. На вооружении лишь купальный костюм и подводная маска. 40-летняя пловчиха преодолела подо льдом расстояние в 102 метра, не всплывая на поверхность, в течение 2 минут и 17 секунд. Заплыв зафиксировали представители Книги рекордов России. Сегодня Екатерина побила собственный же рекорд, установленный на Байкале.