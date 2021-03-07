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Не перестаем радоваться за наших легкоатлетов. Громкая победа - у Максима Недосекова на чемпионате Европы. Сегодня белорус выиграл золото в прыжках в высоту в помещении с мировым рекордом.

Президент Беларуси поздравил Максима и пожелал новых ярких побед.

С первой попытки Недосеков взял 2 метра 33 сантиметра. Соперник - итальянец - не отставал. Две попытки на 2 сантиметра выше не удались. Зато удача улыбнулась Тамбери. Недосеков принял решение рисковать и перенес единственную оставшуюся попытку на 2 метра 37 сантиметров. Риск оправдался, высота покорена. И это новый личный и национальный рекорд белоруса, а также лучший результат сезона в мире.







Прыжок с мировым рекордом сезона





Что-то противопоставить такой выдержке, концентрации и подготовке Максима Недосекова Тамбери уже не смог. Золото на таком важном турнире на старте года - весомая заявка на олимпийский успех.





У Ирины Жук бронза в прыжках с шестом





Золото Недосекова - это вторая медаль белорусов на чемпионате Европы. Напомним, накануне поздно вечером бронзу завоевала Ирина Жук в прыжках с шестом. Ее результат - 4 метра 65 сантиметров. Соревнования завершатся сегодня.





Чемпионат Европы по легкой атлетике в помещении - на "Беларусь 5"





В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Максим Недосеков - чемпион Европы в прыжках в высоту в помещении Не перестаем радоваться за наших легкоатлетов. Громкая победа - у Максима Недосекова на чемпионате Европы. Сегодня белорус выиграл золото в прыжках в высоту в...

Прямая трансляция вечерней сессии в эти минуты идет на «Беларусь 5». Будем болеть за Виолетту Скворцову в тройном прыжке.