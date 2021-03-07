"Динамо" засудили

Источник материала: БT

Некоторое помутнение сознания (по-другому это назвать сложно) случилось в субботу у судейской бригады, которая обслуживала хоккейный поединок на "Минск-Арене". Закончился он скандалом и оглушительным свистом болельщиков в адрес тех самых судей. Для тех, кто пропустил, объясним. На льду встречались СКА и минское "Динамо". Третий - важный и принципиальный матч в серии плей-офф, которая длится до четырех побед. Стартовые два на выезде в упорной борьбе мы проиграли, и вот первая игра дома, на которую, разумеется, возлагали особую надежду и к которой было приковано особое внимания. Ее итог - поражение в овертайме со счетом 3:4. Но обидно другое - то, как это случилось.



О том, что "Динамо" попросту засудили, говорит и реакция болельщиков. После победной шайбы СКА с трибун на площадку полетели бутылки. Жест некрасивый, но терпение, что называется, лопнуло. Происходящее, пишут в соцсетях, перешло все рамки. Судейская бригада не была последовательна и объективна: схожие действия трактовались по-разному. На нарушение питерцев частенько глаза закрывали, аналогичные действия динамовцев тут же жестко карались удалениями.



В итоге в овертайме нашу команду и вовсе оставили втроем. Случай для дополнительного времени как минимум не рядовой. В общем, говоря простым языком, игру просто по-хамски сломали. “И ведь дело не только в отношении к самой команде, это плевок в сторону миллионов белорусов, которые смотрели этот матч!" - такое сообщение прислал один из болельщиков, который находился на матче. "Такой хоккей нам не нужен! Надеюсь, что федерация разберется с данным судейством и примет соответствующие меры", - добавил он. Сложно не согласиться. К тому же СКА - одна из сильнейших команд лиги, где-то явно опытнее и мастеровитее минчан. Только вот доказывать это надо в честной спортивной борьбе.



Сама игра получилась очень упорной. Кстати, на матче присутствовало почти 12 тысяч зрителей. Это абсолютный рекорд КХЛ в нынешнем сезоне.

Елена Горельчик разбирала скандальную игру по кадрам.



Эти эпизоды третьего поединка Кубка Гагарина между минским "Динамо" и санкт-петербургским СКА становятся центральным во всей лиге. "Благодаря" мужчинам в полосатой форме. Неоднозначность трактовки совершенно идентичных эпизодов бригадой судей Оленин - Ромасько в тот момент достигла предела. Не просто превратило происходящее на льду в совершенный бардак, а убило игру.



Когда на скамейку отправят и капитана "Динамо" Роба Клинкхаммера, Крэйг Вудкрофт просто отмахнется - подобные эпизоды и ранее трактовались не в пользу минчан. Игра в исполнении "Динамо" была яркой. Наши парни отыгрывались не раз, проявляя характер, мужество, самоотдачу. Белорусы перевели игру в овертайм перед самой сиреной, а значит получили психологическое преимущество - тот, кто разбирается в спорте, это отчетливо понимает. После удалений арена начнет закипать, понимая: овертайм в составах 5 на 3 - это фактически игра в одни ворота. Вскоре СКА забросит победную шайбу.



А лед начнут забрасывать бутылками. Это не есть хорошо, но минская публика так поступает лишь при крайней степени и возмущения. Вот и накануне довели.



В овертайме судьи оставили белорусов 3 на 5, хотя зафиксируй арбитры фол на Шейне Принсе вот в этом эпизоде, никаких удалений у "зубров" не случилось -наоборот, наши имели бы численное преимущество. Это ключевой эпизод игры (видео).



Фактически все российские топовые журналисты в своих соцсетях обсуждали судейские решения. К примеру, Алексей Шевченко, один из самых известных, поиронизировал над результатом. А после выложил недвусмысленную графику.



После финальной сирены в подтрибунке коуч СКА Валерий Брагин как-то неуверенно прокомментирует игру: он прекрасно понимал, судьи его команде помогли (видео).



Студия "Беларусь 5", которая работала по горячим следам, именно с этого и начала обсуждение матча (видео).



А уже сегодня спортивный директор ФХРБ Андрей Башко разложит по полочкам для нас, почему яркая игра замкнулась на обсуждении судейских решений (видео).



КХЛ позиционирует себя второй лигой мира, хочет быть коммерчески успешной. Но разве можно рассчитывать на успешность и спрос на зрелище, в котором результат предрешен? Среди болельщиков давно поговаривают: газпромовская команда для достижения результата использует административный ресурс. Только зачем? Состав СКА, если брать по платежным ведомостям, и так превосходит всех конкурентов. После матча потоки гнева, негодования и разочарования вылились на просторы интернета.





Раз за разом прокручивая фрагменты матча, болельщики составили свою подборку моментов, которые более чем показывают, как работает политика двойных стандартов. Как закрываются глаза на проступки одних, а как замечаются все грехи (большие и маленькие) других, мы уже знаем.





Степан Понамарев, экс-форвард ХК "Динамо-Минск": "Мы - взрослые люди, все понимаем. Если в клубе есть Роман Ротенберг, то все будет так, как он скажет. Или по крайней мере все будет сделано так, чтобы он был не расстроен. Куда нам, до боссов КХЛ? Поэтому здесь все понятно. В главных клубах России собраны лучшие тренеры и игроки, и нас куда-то подпустить им не очень хочется. А у "Динамо" очень боеспособный коллектив, который может обыграть любого соперника в этой лиге. И парни не раз это доказывали".



Стоит только "Динамо" сравнять счет в любом из трех сыгранных поединков, СКА играет в большинстве. В первом матче этого противостояния после единственного раза в серии, когда " зубры" вели в счете, наши игроки практически не покидали скамейку штрафников. Это честный и справедливый хоккей? А теперь отбросим эмоции. Сухая статистика. Счет по игре в большинстве в первом матче: у СКА - 14 минут большинства, у нас - 4 минуты.



12 тысяч болельщиков пришли посмотреть на мощный и красивый хоккей, миллионы телезрителей в России и Беларуси ожидали увидеть бескомпромиссную и яркую борьбу. Но видимо свой взгляд на события на "Минск-Арене" имели те, кто априори должен быть беспристрастным. Разочарование, переходящее в злость, - это все, что осталось после субботнего поединка. Самый могущественный клуб Континентальной хоккейной лиги - СКА - первым в истории достиг красивой отметки в 100 побед в плей-офф. Вот только радость от этой победы с душком.



Дмитрий Басков, глава наблюдательного совета ХК "Динамо-Минск": "Сегодня, как и во всех матчах этой серии, мы увидели несколько моментов, которые вызывают вопросы. Плей-офф - это не только накал эмоций на площадке, но и большая заряженность всех причастных к матчу вне ее. И так уж вышло, что сегодня даже при безусловной поддержке трибун, к сожалению, чувствовалось, что и у соперника на льду снова присутствует дополнительный игрок. И эмоции наших болельщиков это очень ярко подтверждают. Ребята очень благодарны за ту поддержку, которую они получили сегодня и, надеюсь, получат в дальнейшем. Если раньше я говорил, что "Динамо" способно удивить, то сейчас я говорю, что "Динамо", невзирая на статус противника, способно постоять за себя и за своих болельщиков, которые как никто достойны честной игры".



"Армейцы" ведут 3:0 в серии до четырех побед. 8 марта на льду "Минск-Арены" команды сойдутся вновь.