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Азаренко пропустит турнир в Дубае из-за травмы спины
08.03.2021 10:29 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 8 мар – Sputnik. Белорусская теннисистка Виктория Азаренко снялась с турнира в Дубае из-за травмы спины, об этом сообщает микроблог WTA Insider в Twitter.
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Ранее по этой же причине спортсменка решила прервать свое выступление в Дохе, дойдя уже до полуфинала.
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