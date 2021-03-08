Анна Сола в топ-8, Динара Алимбекова пострадала из-за технического сбоя

Источник материала: Sputnik Беларусь

"Игры в догонялки", как полагает колумнист Sputnik Руслан Васильев, сумели удовлетворить драматические запросы самых взыскательных болельщиков.

Другое дело, что не все личные сюжеты оказались, увенчаны голливудским хэппи-эндом. Кое-кому из стреляющих лыжников пришлось на собственном опыте познать мудрость идиомы "биатлон – это биатлон, и в нем возможно все". В первую очередь речь идет о коллизиях в преследовании Динары Алимбековой.

Так бывает

Разумеется, именно с ней – олимпийской чемпионкой, связывались главные воскресные надежды белорусских болельщиков. В спринте Динару от покорения очередного пьедестала почета отдели сущие мгновения – 1,1 секунды, и она порадовала безошибочной стрельбой, которую подкрепила конкурентным лыжным ходом.

Да и "догонялки" Алимбекова начала уверенно. На первом гоночном круге настигла серебряного призера спринта Джиму, после чего закрыла все мишени премьерной "лежки" и удалилась на дистанцию сразу вслед за лидером -- норвежкой Экхофф.

На втором круге так же ничто не предвещало беды. Однако она-таки случилась. Как показалось, ни с того ни с сего, фактически с бухты-барахты Динара утратила свою точность. Четыре промаха! А ведь до этого злополучного огневого рубежа Алимбекова за пять стрельб в НМНМ лишь раз "вскипятила молоко".

Естественно после такого снайперского фиаско лучшая молодая гонщица Кубка мира утеряла не только позитивное настроение, но и самую гонку. Отсюда и три промаха на "стойках". Однако Алимбековой надо отдать должное за борьбу на последнем круге: отыграв три места и показав 11-й лыжный ход, Динара финишировала 26-й, что и позволило ей сохранить синий бип.

Но что же произошло на второй "лежке"? Вот объяснение самой Динары: "Ситуация, конечно, случилась пренеприятная – мистическая. Винить в ней некого, хотя надо помнить, что ответственность за точность в первую очередь несет сам стрелок. События развивались следующим образом. На первой "лежке" я сделала поправку по ветру и закрыла всю установку, однако на втором круге не получила "картинку" этой стрельбы. Разумеется, я высматривала тренеров, которые традиционно показывают планшет, информируя о действиях которые необходимо предпринять. Погодные условия в НМНМ непростые, ветер меняется каждые 30 секунд.

Однако на подъеме этого не случилось, в еще одном месте трассы – тоже. Уже выезжая на стрельбище, полагала, что информацию передаст располагавшийся в зоне старт/финиш доктор. Опять-таки нет. Таким образом, пришлось разбираться самой. Ветер поменял направление, хотя в эту минуту дул не сильно. В общем, поправку я сделала "куда-то", но ее не хватило. Все промахи ушли вверх – на "одиннадцать часов". Как потом узнала на первой "лежке" стреляла туда же, но пули удачно легли "под габарит".

Так что, конечно, немного досадно, что не увидела на втором круге картину премьерной стрельбы. Даже разозлилась на тренеров. Но, что им было поделать, если произошел технический сбой в средствах коммуникации? Никого винить нельзя. Наставники очень много работают, прикладывают все силы для нашего успешного выступления. Что ж, от подобного форс-мажора никто не застрахован".

Именно так, Динара! Кстати, еще одна причина информационного сбоя заключается в том, что в сезоне-2020/2021 гонки проходят без… журналистов на тренерской бирже. Помнится, еще в прошлом веке в схожей ситуации потери связи, планшет был доверен мне, и я, совершив рывок, к въезду на стрельбище, продемонстрировал картину стрельбы одному из наших биатлонистов. Но сейчас у Райни Гесвайнера не было и такой возможности.

"Конечно, получилось крайне досадно, -- признал старший тренер Олег Рыженков. – Тренеры, работавшие на трассе слишком поздно получили информацию по поправке -- Динара уже пролетела мимо нас. Тормозной интернет и технические неполадки".

И тут главное, что Алимбекова не потеряла присутствия духа, иронизируя, как, отматывая штрафные круги, едва не сбилась со счета: "Серьезно запуталась! Оказалась в большой компании, и в толкучке старалась избежать контакта, каких-то зацепок с другими гонщицами. Так и сбилась. Спрашивала в итоге Олега Владимировича, сколько мне еще осталось? Хотела поехать еще на один штрафной круг, но он показал – хватит! Пора выруливать на трассу.

Дальше выцарапывала как можно больше очков, чтобы сохранить синий бип, отдалиться от той же Эберг-младшей, не слишком подпустив чешку Давидову и норвежку Тандревольд. Что-то получилось. Функциональным состоянием осталась довольной.

Но, конечно, мои приключения на огневых рубежах настораживают. Надо как-то перезагрузить голову. А то, когда легла на коврик без информации, то почувствовала себя… незащищенной. И уж точно не было уверенности в том, что я делаю. Отсюда началась суета. А последний выстрел – вовсе интересно. Явно поддернула, но мишень закрылась! Так, что в биатлоне ни от чего нельзя застраховаться. С этой мыслью немного отдохну, и буду работать дальше".

Новый рекорд

Чем хороша современная версия женской сборной Беларуси так это тем, что если не получается у одной биатлонистки, находится другая, смело выходящая на авансцену. Снайперская неудача не убила интереса к «догонялкам», благо свою лучшую гонку с четырьмя огневым рубежами провела Сола.

Несмотря на четыре промаха – один на "лежках", три на "стойках" - Анна седьмой пересекла финишную черту, порадовав в очередной раз быстрым лыжным ходом.

Разумеется, отмотай она на пару кругов меньше, результат оказался бы еще более впечатляющим, но лично я разделяю настроение Сола.

"Не вижу повода для расстройства! – сообщила Анна. – Конечно, всегда можно размышлять, используя сослагательное наклонение, говоря "вот если бы". Но время назад не отмотать. Поэтому принимаю этот результат, и работаю дальше.

Конечно, в НМНМ ветер добавляет сложностей на огневых рубежах, и в воскресной гонке преследования дело так же не обошлось без порывов. Однако и преувеличивать нет смысла. Это был не ураганный ветер. С ним можно и нужно справляться! Это и есть моя задача".

Тем не менее, я попросил Сола прокомментировать общее устройство чешского стрельбища. А то есть разговоры, что флажки в НМНМ расположены ниже уровня мишеней, а потому не очень информативны.

Вот ответ Анны: "Главное, что они есть! Мне их хватает, чтобы ориентироваться по ветру. Тем более, что у всех было время привыкнуть, приноровиться. Еще один большой плюс заключается в том, что есть большие флаги вверху стрельбища. Уже подъезжая к стадиону можно ориентироваться на них".

В заключение нашего общения, я напомнил бронзовому призеру Чемпионата мира-2021, что она поднялась на 28-е место в общем зачете Кубка мира. "Разумеется, хотите войти в топ-25, что подразумевает привилегии от IBU?" -- спросил я, в принципе, полагая дождаться очевидного согласия. Однако Сола перевела вопрос в иную плоскость: "Моя основная задача формулируется иначе – стрелять как можно точнее!"

Оно и правильно: при "чистой" стрельбе Анны ей способны покориться любые высоты. А топ-25 – тьфу, мелочи!

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