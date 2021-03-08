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"Шахтер" разгромил "Неман"
08.03.2021 16:41 — Новости Спорта | БT
Источник материала: БTНужно контролировать игру на протяжении всего матча. Предстоит еще много работы, чтобы улучшить эту составляющую. Так главный тренер солигорского "Шахтера" Роман Григорчук прокомментировал победу своей команды - 3:0 - над "Неманом" в первом матче 1/4 финала Кубка страны. Все мячи горняки провели во втором тайме после удаления Алексея Легчилина. Юрий Кендыш забил с пенальти, с игры отличились Дембо Дарбо и Шахзодбек Убайдуллаев. Уже в ближайшую субботу встречей с "Минском" "горняки" стартуют в чемпионате,
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Нужно контролировать игру на протяжении всего матча. Предстоит еще много работы, чтобы улучшить эту составляющую. Так главный тренер солигорского "Шахтера" Роман ...
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