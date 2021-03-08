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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так "Шахтер" разгромил "Неман" Нужно контролировать игру на протяжении всего матча. Предстоит еще много работы, чтобы улучшить эту составляющую. Так главный тренер солигорского "Шахтера" Роман ...

Нужно контролировать игру на протяжении всего матча. Предстоит еще много работы, чтобы улучшить эту составляющую. Так главный тренер солигорского "Шахтера" Роман Григорчук прокомментировал победу своей команды - 3:0 - над "Неманом" в первом матче 1/4 финала Кубка страны. Все мячи горняки провели во втором тайме после удаления Алексея Легчилина. Юрий Кендыш забил с пенальти, с игры отличились Дембо Дарбо и Шахзодбек Убайдуллаев. Уже в ближайшую субботу встречей с "Минском" "горняки" стартуют в чемпионате,