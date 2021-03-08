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БАТЭ сильнее "Витебска"

08.03.2021 16:41 — Новости Спорта | БT  
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Источник материала: БT

Первая победа Виталия Жуковского в качестве наставника БАТЭ. Борисовчане на столичном стадионе по улице Маяковского провели сразу две встречи. После того, как уступили суперкубок "Шахтеру", одержали волевую викторию над "Витебском" - 2:1, и на этом же газоне уже в первенстве страны 14 марта готовятся принять "Слуцк".

 
Теги: Витебск
 
 
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Первая победа Виталия Жуковского в качестве наставника БАТЭ. Борисовчане на столичном стадионе по улице Маяковского провели сразу две встречи. После того, как...
 
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