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БАТЭ сильнее "Витебска"
08.03.2021 16:41 — Новости Спорта | БT
Источник материала: БT
Первая победа Виталия Жуковского в качестве наставника БАТЭ. Борисовчане на столичном стадионе по улице Маяковского провели сразу две встречи. После того, как уступили суперкубок "Шахтеру", одержали волевую викторию над "Витебском" - 2:1, и на этом же газоне уже в первенстве страны 14 марта готовятся принять "Слуцк".
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Первая победа Виталия Жуковского в качестве наставника БАТЭ. Борисовчане на столичном стадионе по улице Маяковского провели сразу две встречи. После того, как...
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