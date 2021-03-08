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КХЛ. Плей-Офф. Минское "Динамо" обыграло СКА
08.03.2021 22:47 — Новости Спорта | БT
Источник материала: БT
Поздравления белорусским женщинам от минского "Динамо"
"Зубры" добывают первую победу в текущей серии плей-офф Кубка Гагарина против армейцев Санкт-Петербурга. В четвертой игре противостояния с командой Валерия Брагина на "Минск-Арене" дружина Крэйга Вудкрофта добывает волевую викторию 2:1. На шайбу Кузьменко точными бросками ответили Демков и Мосалев. 2:1 минчане сильнее и доказывают, когда у фаворита нет помощи судей, он не в силах противостоять безудержной воле к победе белорусов, особенно в такой праздничный день.
Теперь с нетерпением будем ждать следующую игру, которая пройдет 10 марта в Санкт-ПетербургеКак признался после матча председатель Белорусской федерации хоккея Дмитрий Басков, сегодняшняя победа стала подарком настоящих патриотов белорусским девушкам.
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Поздравления белорусским женщинам от минского "Динамо" "Зубры" добывают первую победу в текущей серии плей-офф Кубка Гагарина против армейцев...
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