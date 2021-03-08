ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

КХЛ. Плей-Офф. Минское "Динамо" обыграло СКА

08.03.2021 22:47 — Новости Спорта | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Поздравления белорусским женщинам от минского "Динамо"

КХЛ. Плей-Офф. Минское "Динамо" обыграло СКА


"Зубры" добывают первую победу в текущей серии плей-офф Кубка Гагарина против армейцев Санкт-Петербурга. В четвертой игре противостояния с командой Валерия Брагина на "Минск-Арене" дружина Крэйга Вудкрофта добывает волевую викторию 2:1. На шайбу Кузьменко точными бросками ответили Демков и Мосалев. 2:1 минчане сильнее и доказывают, когда у фаворита нет помощи судей, он не в силах противостоять безудержной воле к победе белорусов, особенно в такой праздничный день.

Теперь с нетерпением будем ждать следующую игру, которая пройдет 10 марта в Санкт-Петербурге

Как признался после матча председатель Белорусской федерации хоккея Дмитрий Басков, сегодняшняя победа стала подарком настоящих патриотов белорусским девушкам.

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Поздравления белорусским женщинам от минского "Динамо" "Зубры" добывают первую победу в текущей серии плей-офф Кубка Гагарина против армейцев...
 
Новости дня
Новости спорта
 
Лапорта стал президентом ФК "Барселона". Что его связывает с Беларусью?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Спорта

Свежие газеты

07.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
08.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Спорта)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by