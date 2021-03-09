Соболенко вышла в третий круг турнира в ОАЭ

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 9 мар – Sputnik. Белорусская теннисистка Арина Соболенко, которая занимает восьмую строчку в рейтинге WTA, вышла в третий круг турнира в Дубае, сообщает Sputnik.

Соболенко не очень удачно начала март, проиграв первую встречу на турнире в Дохе испанке Гарбинье Мугурусе (16).

Во вторник белоруска стартовала на соревнованиях категории Premier 5 в ОАЭ, ее соперницей стала француженка Ализе Корне (59). Первый сет прошел под диктовку Соболенко, во втором равновесие сил менялось, но белорусская теннисистка смогла одолеть свою соперницу - 6:2, 6:4.

Встреча длилась почти полтора часа.

В матче за выход в четвертьфинал соперницей Соболенко будет победительница противостояния Анетт Контавейт (24, Эстония) - Сорана Кырстя (67, Румыния).

Турнир категории WTA 1000 в ОАЭ завершится 13 марта, его призовой фонд составляет почти два миллиона долларов.

Премьер-серия турниров WTA - это категория соревнований Женской теннисной ассоциации (WTA), которая существует с 2009 года. В нее входят 22 турнира.

Турниры категории Premier 5 имеют призовой фонд не менее 2 миллионов 746 тысяч долларов. Больше спортсмены могут заработать только на финале Мирового тура и соревнованиях Premier Mandatory.