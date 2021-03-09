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Соболенко вышла в третий круг турнира в ОАЭ
09.03.2021 15:53 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 9 мар – Sputnik. Белорусская теннисистка Арина Соболенко, которая занимает восьмую строчку в рейтинге WTA, вышла в третий круг турнира в Дубае, сообщает Sputnik.
Соболенко не очень удачно начала март,
Во вторник белоруска стартовала на соревнованиях категории Premier 5 в ОАЭ, ее соперницей стала француженка Ализе Корне (59). Первый сет прошел под диктовку Соболенко, во втором равновесие сил менялось, но белорусская теннисистка смогла одолеть свою соперницу - 6:2, 6:4.
Встреча длилась почти полтора часа.
© Sputnik / Алексей Филиппов
В матче за выход в четвертьфинал соперницей Соболенко будет победительница противостояния Анетт Контавейт (24, Эстония) - Сорана Кырстя (67, Румыния).
Турнир категории WTA 1000 в ОАЭ завершится 13 марта, его призовой фонд составляет почти два миллиона долларов.
Премьер-серия турниров WTA - это категория соревнований Женской теннисной ассоциации (WTA), которая существует с 2009 года. В нее входят 22 турнира.
Турниры категории Premier 5 имеют призовой фонд не менее 2 миллионов 746 тысяч долларов. Больше спортсмены могут заработать только на финале Мирового тура и соревнованиях Premier Mandatory.
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Белорусская теннисистка с самого начала встречи завладела инициативой и без труда одолела французскую соперницу.
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