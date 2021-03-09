ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Соболенко вышла в третий круг турнира в ОАЭ

09.03.2021 15:53 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 9 мар – Sputnik. Белорусская теннисистка Арина Соболенко, которая занимает восьмую строчку в рейтинге WTA, вышла в третий круг турнира в Дубае, сообщает Sputnik.

Соболенко не очень удачно начала март, проиграв первую встречу на турнире в Дохе испанке Гарбинье Мугурусе (16).

Во вторник белоруска стартовала на соревнованиях категории Premier 5 в ОАЭ, ее соперницей стала француженка Ализе Корне (59). Первый сет прошел под диктовку Соболенко, во втором равновесие сил менялось, но белорусская теннисистка смогла одолеть свою соперницу - 6:2, 6:4.

Встреча длилась почти полтора часа.

© Sputnik / Алексей Филиппов
Азаренко пропустит турнир в Дубае из-за травмы спины

В матче за выход в четвертьфинал соперницей Соболенко будет победительница противостояния Анетт Контавейт (24, Эстония) - Сорана Кырстя (67, Румыния).

Турнир категории WTA 1000 в ОАЭ завершится 13 марта, его призовой фонд составляет почти два миллиона долларов.

Премьер-серия турниров WTA - это категория соревнований Женской теннисной ассоциации (WTA), которая существует с 2009 года. В нее входят 22 турнира.

Турниры категории Premier 5 имеют призовой фонд не менее 2 миллионов 746 тысяч долларов. Больше спортсмены могут заработать только на финале Мирового тура и соревнованиях Premier Mandatory.

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Белорусская теннисистка с самого начала встречи завладела инициативой и без труда одолела французскую соперницу.
 
Новости дня
Новости спорта
 
В Минске не зря устроили бучу: серия "Динамо" со СКА продолжится в среду!
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Спорта

Свежие газеты

08.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
09.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Спорта)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by