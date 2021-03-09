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Клопп отказался возглавить сборную Германии после ухода Лева
09.03.2021 19:07 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 9 мар – Sputnik. Главный тренер английского футболу клуба "Ливерпуль" Юрген Клопп отказался занять место Йоахима Лева в сборной Германии, пишет
Йоахим Лев сразу после чемпионата Европы покинет пост главного тренера немецкой сборной. Специалист досрочно расторгнет контракт с Немецким футбольным союзом, который рассчитан до чемпионата мира 2022 года.
"Если вопрос заключается в том, буду ли я доступен для этой работы, то мой ответ — нет", - заявил Клопп.
Он отметил, что Лев проделал отличную работу в сборной Германии и хочет уйти на "достойной ноте".
"В мире полно тренеров, подходящих для этой должности", – добавил Клопп.
© AFP 2020 / RONNY HARTMANN
Специалист подчеркнул, что не намерен становиться тренером "бундестим" ни этим летом, ни следующим.
У меня есть еще три года по контракту с "Ливерпулем". Это простая ситуация — ты подписываешь соглашение и стараешься его придерживаться", - заключил Клопп.
Клопп возглавляет "Ливерпуль" с 2015 года. Под руководством 53-летнего немца мерсисайдцы выиграли чемпионат Англии, Лигу чемпионов и Суперкубок УЕФА.
Руководство "красных", как ранее сообщали СМИ, не намерено увольнять Клоппа, который пользуется полной поддержкой в клубе, несмотря на неудачи в последнее время.
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Наставник "Ливерпуля" не намерен уходить из английского клуба и уверен, что в мире достаточно специалистом, которые могли бы занять место место во главе "бундестим".
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