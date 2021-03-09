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Теннис. WTA. Арина Соболенко победила Ализе Корне
09.03.2021 22:47 — Новости Спорта | БT
Источник материала: БTАрина Соболенко с уверенной победы стартовала на теннисном турнире в Дубае с призовым фондом более полутора миллионов долларов. Во втором круге соревнований 8-я ракетка мира не оставила шансов Ализе Корне из Франции 6:2,6:4. Завтра соперницей белоруски станет Аннет Контавейт из Эстонии.
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Арина Соболенко с уверенной победы стартовала на теннисном турнире в Дубае с призовым фондом более полутора миллионов долларов. Во втором круге соревнований 8-я...
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