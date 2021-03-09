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Стадион "Шахтер" обновлен после реконструкции
09.03.2021 22:47 — Новости Спорта | БT
Источник материала: БTДействующий чемпион страны - солигорский "Шахтер" - продолжает побеждать в новом футбольном сезоне. После триумфа в суперкубке Беларуси команда в прошлое воскресенье победила в первой игре четвертьфинала Кубка страны. Прошло это на обновленном после реконструкции стадионе "Шахтер". Станислав Липский стал очевидцем матча и лично оценил преимущества арены.
Солигорск спортивный продолжает приятно удивлять жителей города. Совсем недавно здесь открыли роллер-трек и теннисный манеж, сейчас обновили и подготовили к игре Высшей лиги стадион "Шахтер". Арена рассчитана на 2 тысячи посадочных мест, искусственный газон с подогревом последнего поколения.
Первую игру на обновленной арене главная команда клуба провела в прошлое воскресенье. "Шахтер" в первом поединке 1/4 финала Кубка Беларуси принимал "Неман". "Горняки" победили, 3:0. Есть историческая виктория.
Кроме футбольных полей, площадки для волейбола, баскетбола и воркаута, стадион получил новый административно-бытовой корпус. Он включает в себя раздевалки, массажные кабинеты, тренажерный зал, помещения для судейских бригад и, разумеется, зал для пресс-конференций.
Однако возвращаемся непосредственно к игре. Точными выстрелами отметились Кендыш и легионеры Дарбо и Убайдуллаев. Двухматчевое противостояние с "Неманом" продолжится через месяц в Гродно. Чтобы выйти в полуфинал, "Шахтеру" надо не проиграть с разницей в 3 мяча.
А уже 13 марта в первом поединке чемпионата Беларуси "Шахтер" на этой арене сыграет против футбольного клуба "Минск".
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Действующий чемпион страны - солигорский "Шахтер" - продолжает побеждать в новом футбольном сезоне. После триумфа в суперкубке Беларуси команда в прошлое...
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