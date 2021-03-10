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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Футбол. Лига чемпионов. "Ювентус" второй год кряду вылетает в первом раунде плей-офф "Ювентус" второй сезон кряду не может преодолеть 1/8 финала Лиги чемпионов. "Старая сеньора" по сумме двух матчей неожиданно уступает "Порту". После победы "драконов" в...

"Ювентус" второй сезон кряду не может преодолеть 1/8 финала Лиги чемпионов. "Старая сеньора" по сумме двух матчей неожиданно уступает "Порту". После победы "драконов" в первом противостоянии 2:1 в Италии с таким же счетом викторию в основное время добыли "бьянконери" за счет дубля Федерико Кьезы во втором тайме. С 54-й минуты, к слову, гости играли в меньшинстве, но это не помешало им отличится в овертайме - Сержиу Оливейра забил со штрафного, звезда "Ювентуса" Криштиану Роналду в этом эпизоде отвернулся от мяча и пропустил его между ног. Вскоре хозяева снова вышли вперед, но победы 3:2 недостаточно. В следующий раунд идут португальцы.