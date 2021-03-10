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Егор Герасимов вышел в 1/8 финала турнира в Марселе

10.03.2021 20:45 — Новости Спорта | БT  
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Источник материала: БT

Егор Герасимов,  уступив 105-й ракетке мира -  немцу Яннику Ханфманну -  лишь 2 гейма в первом сете, пробился в 1/8 финала теннисного турнира в Марселе. Белорусу хватило для этой победы и 55 минут. В следующем круге соперник более чем серьезный - первый сеяный Даниил Медведев.
 
 
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Егор Герасимов,  уступив 105-й ракетке мира -  немцу Яннику Ханфманну -  лишь 2 гейма в первом сете, пробился в 1/8 финала теннисного турнира в Марселе. Белорусу хватило...
 
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