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"Манчестер Сити" улучшил предложение по новому контракту Де Брюйне
11.03.2021 09:01 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 10 мар – Sputnik. Руководство английского футбольного клуба "Манчестер Сити" улучшило предложение бельгийскому полузащитнику Кевину Де Брюйне по новому контракту, пишет
Нынешнее соглашение 29-летнего футболиста с "горожанами" истекает 30 июня 2023 года. Главный тренер "Ман Сити" Хосеп Гвардиола хочет сохранить Де Брюйне в команде как минимум до 2025-го.
Боссы "Манчестер Сити" уже пытались продлить контракт с полузащитником, но Де Брюйне отклонил первое предложение клуба. Несмотря на это, стороны уверены в успешной сделке и намерены подписать новый контракт до конца текущего сезона.
По информации источника, "горожане" полностью пересмотрели условия и теперь предлагают Де Брюйне повышенную зарплату в размере 310 тысяч фунтов стерлингов в неделю, включая бонусы.
В нынешнем сезоне Де Брюйне забил три мяча и отдал 16 результативных передач в 28 матчах.
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Главный тренер "горожан" Хосеп Гвардиола хочет оставить игрока до 2025 года, боссы клуба предложили бельгийцу второй вариант контракта.
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