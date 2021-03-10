ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

"Манчестер Сити" улучшил предложение по новому контракту Де Брюйне

11.03.2021 09:01 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 10 мар – Sputnik. Руководство английского футбольного клуба "Манчестер Сити" улучшило предложение бельгийскому полузащитнику Кевину Де Брюйне по новому контракту, пишет The Times.

Нынешнее соглашение 29-летнего футболиста с "горожанами" истекает 30 июня 2023 года. Главный тренер "Ман Сити" Хосеп Гвардиола хочет сохранить Де Брюйне в команде как минимум до 2025-го.

Боссы "Манчестер Сити" уже пытались продлить контракт с полузащитником, но Де Брюйне отклонил первое предложение клуба. Несмотря на это, стороны уверены в успешной сделке и намерены подписать новый контракт до конца текущего сезона.

По информации источника, "горожане" полностью пересмотрели условия и теперь предлагают Де Брюйне повышенную зарплату в размере 310 тысяч фунтов стерлингов в неделю, включая бонусы. 

В нынешнем сезоне Де Брюйне забил три мяча и отдал 16 результативных передач в 28 матчах.

Читайте также:

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Главный тренер "горожан" Хосеп Гвардиола хочет оставить игрока до 2025 года, боссы клуба предложили бельгийцу второй вариант контракта.
 
Новости дня
Новости спорта
 
В "Ювентусе" оценили возможный контракт с Месси
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Спорта

Свежие газеты

10.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
11.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Спорта)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by