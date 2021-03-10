"Манчестер Сити" улучшил предложение по новому контракту Де Брюйне

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 10 мар – Sputnik. Руководство английского футбольного клуба "Манчестер Сити" улучшило предложение бельгийскому полузащитнику Кевину Де Брюйне по новому контракту, пишет The Times .

Нынешнее соглашение 29-летнего футболиста с "горожанами" истекает 30 июня 2023 года. Главный тренер "Ман Сити" Хосеп Гвардиола хочет сохранить Де Брюйне в команде как минимум до 2025-го.

Боссы "Манчестер Сити" уже пытались продлить контракт с полузащитником, но Де Брюйне отклонил первое предложение клуба. Несмотря на это, стороны уверены в успешной сделке и намерены подписать новый контракт до конца текущего сезона.

По информации источника, "горожане" полностью пересмотрели условия и теперь предлагают Де Брюйне повышенную зарплату в размере 310 тысяч фунтов стерлингов в неделю, включая бонусы.

В нынешнем сезоне Де Брюйне забил три мяча и отдал 16 результативных передач в 28 матчах.

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