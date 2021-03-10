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В "Ювентусе" оценили возможный контракт с Месси
11.03.2021 09:01 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 10 мар – Sputnik. Спортивный директор туринского футбольного клуба "Ювентус" Фабио Паратичи оценил вероятность приобретения аргентинского форварда Лионеля Месси, сообщает
"Месси в Турине? Я рассматриваю эту сделку как маловероятную, сейчас футбол должен думать о другом", — заявил Паратичи.
Действующее соглашение 33-летенго форварда с каталонской "Барселоной" истекает 30 июня 2021 года. После этого Месси может покинуть "сине-гранатовых" на правах свободного агента.
СМИ пишут, что аргентинец может продолжить карьеру в английском "Манчестер Сити" или французском ПСЖ.
В текущем сезоне Месси провел 34 матча, забил 24 мяча и отдал 11 результативных передач.
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Контракт аргентинца с "Барселоной" истекает в конце июня, СМИ продолжают гадать, где форвард продолжит карьеру.
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