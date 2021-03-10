Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 10 мар – Sputnik. Хоккеисты минского хоккейного клуба "Динамо" уступили команде СКА (Санкт-Петербург) в 1/8 финала Кубка Гагарина, сообщает Sputnik.

В среду 10 марта в Санкт-Петербурге состоялся пятый матч серии между минскими "динамовцами" и питерскими "армейцами". Хозяева были сильнее со счетом 4:3 (0:1, 2:0, 1:2, 1:0). В составе победителей точными бросками отметились Эмиль Галимов (25-я и 30-я минуты), Кирилл Марченко (58-я). У гостей – Павел Варфоломеев (4-я и 43-я) и Денис Мосалев (44-я).

Таким образом, счет в серии стал 4:1 в пользу СКА, который и вышел в четвертьфинал Кубка Гагарина. Минское "Динамо", игравшее в плей-офф впервые за три года, прощается с турниром до следующего сезона.

"Зубры" всего четыре раза добирались до плей-офф Кубка Гагарина, и каждый раз минчане вылетали из розыгрыша на стадии 1/8.

Хоккеисты СКА дважды завоевывали трофей в сезонах 2014/15 и 2016/17.