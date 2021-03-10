Йоахим Лев не будет завершать карьеру после ухода из сборной Германии

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 10 мар – Sputnik. Главный тренер сборной Германии по футболу Йоахим Лев не намерен завершать карьеру после ухода из национальной команды, пишет Sport1.de .

Накануне 61-летний специалист заявил, что уйдет из "бундестим" сразу после Евро-2020. СМИ даже подыскали ему замену - нынешнего наставника "Баварии" Ханса-Дитера Флика.

"Сейчас я предельно мотивирован и с нетерпением жду предстоящих международных матчей, а также чемпионат Европы. Моя тренерская карьера не закончится после этого, потому что я люблю ежедневную работу над поле и индивидуальные тренировки с игроками", - сказал Лев.

Лев возглавил немецкую сборную в 2006 году. Под его руководством сборная Германии выиграла чемпионат мира-2014.

Чемпионат Европы, сохранивший название ЕВРО-2020, пройдет в 12 городах Европы, в том числе в Санкт-Петербурге, с 11 июня по 11 июля 2021 года.