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Йоахим Лев не будет завершать карьеру после ухода из сборной Германии
11.03.2021 09:01 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 10 мар – Sputnik. Главный тренер сборной Германии по футболу Йоахим Лев не намерен завершать карьеру после ухода из национальной команды, пишет
Накануне 61-летний специалист заявил, что
"Сейчас я предельно мотивирован и с нетерпением жду предстоящих международных матчей, а также чемпионат Европы. Моя тренерская карьера не закончится после этого, потому что я люблю ежедневную работу над поле и индивидуальные тренировки с игроками", - сказал Лев.
Лев возглавил немецкую сборную в 2006 году. Под его руководством сборная Германии выиграла чемпионат мира-2014.
Чемпионат Европы, сохранивший название ЕВРО-2020, пройдет в 12 городах Европы, в том числе в Санкт-Петербурге, с 11 июня по 11 июля 2021 года.
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Летом 61-летний Лев, не дожидаясь срока истечения контракта, покинет немецкую сборную, но оставлять футбол вовсе он не собирается.
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