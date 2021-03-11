Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 11 мар – Sputnik. Хоккеисты минского "Динамо" сделали все, что могли, и проводили чуть ли не идеальные игры, заявил главный тренер "зубров" Крэйг Вудкрофт.

В среду 10 марта в Санкт-Петербурге состоялся пятый матч серии между минскими "динамовцами" (1 победа) и питерскими "армейцами" (4 виктории). "Зубры" проиграли его со счетом 3:4 и попрощались с Кубком Гагарина до следующего сезона.

Вудкрофт заявил, что минский клуб показал бойцовские качества на протяжении всей серии плей-офф с питерской командой.

"Я расстроен тем, что мы вылетели из борьбы за Кубок Гагарина, но также я горжусь командой. Тем, как наши хоккеисты бились и сражались на протяжении всей серии плей-офф со СКА. Ребята сделали все, что могли, и проводили чуть ли не идеальные игры", - приводит слова своего тренера пресс-служба команды.

По словам наставника "Динамо", несмотря на то, что у СКА очень большой бюджет и выбор игроков, "зубры" дали им бой, показав, что могут биться на равных.

Завоевали сердца

Вудкрофт подчеркнул, что с "Динамо" считались в КХЛ и команда была на слуху.

"Нашей главной задачей было выйти в плей-офф, а после - продвинуться по турнирной сетке как можно дальше. Ребята отдали все силы, что у них были, выложились на максимум и завоевали сердца болельщиков", - добавил он.

Тренер сравнил серию "зубров" со СКА с битвой Давида с Голиафа. Он выразил уверенность в том, что белорусские болельщики гордятся выступлением своего клуба. Ведь, по его словам, "Динамо" всегда оставалось в игре, несмотря на любое отставание в счете, и показывало свой лучший хоккей.

Вудкрофт подчеркнул, что хоккеисты проанализируют матчи и будут идти дальше.

"Было много факторов, с которыми пришлось бороться. Временами казалось, что у нас их больше, чем у других команд. Я снимаю шляпу перед парнями: они показали, что работали не зря. Они хотели победить", - добавил он.

"Зубры" всего четыре раза добирались до плей-офф Кубка Гагарина, и каждый раз минчане вылетали из розыгрыша на стадии 1/8.

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