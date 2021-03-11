|
"ПСЖ" обыграл "Барселону" и вышел в 1/4 финала Лиги чемпионов
11.03.2021 09:01 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 11 мар – Sputnik. Французский "Пари Сен-Жермен" вышел в 1/4 финала Лиги чемпионов, обыграв по итогам двух матчей "Барселону", сообщает Sputnik.
Первую встречу "Пари Сен-Жермен" в гостях выиграл со счетом 4:1. Теперь французские футболисты провели ответную игру 1/8 финала Лиги чемпионов дома против испанской "Барселоны" и закончили матч вничью - 1:1.
Отличился форвард "Пари Сен-Жермен" Килиан Мбаппе, который с пенальти открыл счет на 31-й минуте встречи. Лионель Месси сравнял цифры на табло (37), но одержать верх испанской команде над своими соперниками не получилось, не смотря на большое количество атак. Также Месси не смог реализовать пенальти в добавленное к первому тайму время.
Таким образом, по сумме двух встреч в следующую стадию турнира вышел "Пари Сен-Жермен".
Оппоненты французского клуба в стадии 1/4 финала Лиги чемпионов станут известны позже.
Читайте также:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Футболисты французского клуба смогли открыть счет первыми и не потерять инициативу над встречей, игроки "Барселоны" много атаковали.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Спорта)