ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

"ПСЖ" обыграл "Барселону" и вышел в 1/4 финала Лиги чемпионов

11.03.2021 09:01 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 11 мар – Sputnik. Французский "Пари Сен-Жермен" вышел в 1/4 финала Лиги чемпионов, обыграв по итогам двух матчей "Барселону", сообщает Sputnik.

Первую встречу "Пари Сен-Жермен" в гостях выиграл со счетом 4:1. Теперь французские футболисты провели ответную игру 1/8 финала Лиги чемпионов дома против испанской "Барселоны" и закончили матч вничью - 1:1.

Отличился форвард "Пари Сен-Жермен" Килиан Мбаппе, который с пенальти открыл счет на 31-й минуте встречи. Лионель Месси сравнял цифры на табло (37), но одержать верх испанской команде над своими соперниками не получилось, не смотря на большое количество атак. Также Месси не смог реализовать пенальти в добавленное к первому тайму время.

Таким образом, по сумме двух встреч в следующую стадию турнира вышел "Пари Сен-Жермен".

Оппоненты французского клуба в стадии 1/4 финала Лиги чемпионов станут известны позже.

Читайте также:

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Футболисты французского клуба смогли открыть счет первыми и не потерять инициативу над встречей, игроки "Барселоны" много атаковали.
 
Новости дня
Новости спорта
 
"Манчестер Сити" улучшил предложение по новому контракту Де Брюйне
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Спорта

Свежие газеты

10.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
11.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Спорта)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by