"ПСЖ" обыграл "Барселону" и вышел в 1/4 финала Лиги чемпионов

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 11 мар – Sputnik. Французский "Пари Сен-Жермен" вышел в 1/4 финала Лиги чемпионов, обыграв по итогам двух матчей "Барселону", сообщает Sputnik.

Первую встречу "Пари Сен-Жермен" в гостях выиграл со счетом 4:1. Теперь французские футболисты провели ответную игру 1/8 финала Лиги чемпионов дома против испанской "Барселоны" и закончили матч вничью - 1:1.

Отличился форвард "Пари Сен-Жермен" Килиан Мбаппе, который с пенальти открыл счет на 31-й минуте встречи. Лионель Месси сравнял цифры на табло (37), но одержать верх испанской команде над своими соперниками не получилось, не смотря на большое количество атак. Также Месси не смог реализовать пенальти в добавленное к первому тайму время.

Таким образом, по сумме двух встреч в следующую стадию турнира вышел "Пари Сен-Жермен".

Оппоненты французского клуба в стадии 1/4 финала Лиги чемпионов станут известны позже.

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