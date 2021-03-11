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"Бобруйск-Арена" принимает финальный этап "Золотой шайбы" в младшей возрастной группе
11.03.2021 10:35 — Новости Спорта | БT
Источник материала: БTОбилием напряженных моментов и массой заброшенных шайб запомнился и стартовый день финальных состязаний "Золотая шайба" на призы Президента Беларуси. Матчи проходят на льду "Бобруйск-Арены". Участвуют команды всех областей страны плюс две из Минска. Именно эти ледовые дружины стали лучшими по итогам региональных соревнований. Хоккеистам 12-13 лет, и это младшая возрастная группа дивизиона А - команды из районов, где есть крытые ледовые арены.
Сегодня и завтра команды сыграют по круговой системе. Победитель соревнований и призеры определятся в субботу. К слову, следить за ходом матчей можно в прямом эфире на ютуб-канале Президентского спортивного клуба.
"Минская лыжня" пройдет в субботу в РаубичахА в субботу, но уже в Раубичах, подведут черту под зимним сезоном - спортсмены-любители выйдут на старт традиционной "Минской лыжни". Многие участники соревнований уже проверили себя на всевозможных спартакиадах и региональных соревнованиях. Так что "Минская лыжня" уже точно обещает быть захватывающей. Небольшой плюс на термометре согреет болельщиков, но не помешает участникам. В Раубичах уверяют - снега точно хватит.
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Обилием напряженных моментов и массой заброшенных шайб запомнился и стартовый день финальных состязаний "Золотая шайба" на призы Президента Беларуси. Матчи...
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