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"Бобруйск-Арена" принимает финальный этап "Золотой шайбы" в младшей возрастной группе

11.03.2021 10:35 — Новости Спорта | БT  
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Источник материала: БT

Обилием напряженных моментов и массой  заброшенных шайб запомнился и стартовый день финальных состязаний "Золотая шайба" на призы Президента Беларуси. Матчи проходят на льду "Бобруйск-Арены". Участвуют команды всех областей страны плюс две из Минска. Именно эти ледовые дружины стали лучшими по итогам региональных соревнований. Хоккеистам 12-13 лет, и это младшая возрастная группа дивизиона А -  команды из районов, где есть крытые ледовые арены. 

Сегодня и завтра команды сыграют по круговой системе. Победитель соревнований и призеры определятся в субботу. К слову, следить за ходом матчей можно в прямом эфире на ютуб-канале Президентского спортивного клуба. 

"Минская лыжня" пройдет в субботу в Раубичах

А в субботу, но уже в Раубичах, подведут черту под зимним сезоном - спортсмены-любители выйдут на старт традиционной "Минской лыжни". Многие участники соревнований уже проверили себя на всевозможных спартакиадах и региональных соревнованиях. Так что "Минская лыжня" уже точно обещает быть захватывающей. Небольшой плюс на термометре согреет болельщиков, но не помешает участникам. В Раубичах уверяют - снега точно хватит. 

 
Теги: Минск
 
 
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Обилием напряженных моментов и массой  заброшенных шайб запомнился и стартовый день финальных состязаний "Золотая шайба" на призы Президента Беларуси. Матчи...
 
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