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Минское "Динамо" накануне в упорной борьбе не смогло пробиться в следующий раунд Кубка Гагарина

11.03.2021 10:35 — Новости Спорта | БT  
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Источник материала: БT

Настоящая борьба на льду Санкт-Петербурга. Минское "Динамо" накануне в упорной борьбе не смогло пробиться в следующий раунд Кубка Гагарина. В дополнительном периоде СКА вырвал победу - 4:3.  Впрочем, матчи с белорусами всегда приковывают внимание. А болельщики и хоккейные эксперты знают наш неподдельный интерес к этому виду спорта. О минской атмосфере на трибунах не писал только ленивый. 

Хоккей по-белорусски

Минское "Динамо" накануне в упорной борьбе не смогло пробиться в следующий раунд Кубка Гагарина

А олимпийский чемпион Александр Кожевников вот так прокомментировал посещаемость матчей серии первого раунда плей-офф КХЛ между минским "Динамо" и СКА. "Самое интересное в этой серии – 25 тысяч болельщиков на двух минских матчах. Белорусы – удивительный народ, у них нет большого баскетбола или футбола, но в хоккее они души не чают. За два матча Минск собрал больше, чем НХЛ за весь этот сезон! Политики, которые отняли у народа Беларуси чемпионат мира, обязаны каяться", –  цитирует Кожевникова портал Russia-Hockey.

Напомним, 7 марта матч "Динамо" - СКА  закончился скандально, но и 8 марта на "Минск-Арене" присутствовало более 13 тысяч зрителей.   

 
Теги: Минск
 
 
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Настоящая борьба на льду Санкт-Петербурга. Минское "Динамо" накануне в упорной борьбе не смогло пробиться в следующий раунд Кубка Гагарина. В дополнительном...
 
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