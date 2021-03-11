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Минское "Динамо" накануне в упорной борьбе не смогло пробиться в следующий раунд Кубка Гагарина
11.03.2021 10:35 — Новости Спорта | БT
Источник материала: БTНастоящая борьба на льду Санкт-Петербурга. Минское "Динамо" накануне в упорной борьбе не смогло пробиться в следующий раунд Кубка Гагарина. В дополнительном периоде СКА вырвал победу - 4:3. Впрочем, матчи с белорусами всегда приковывают внимание. А болельщики и хоккейные эксперты знают наш неподдельный интерес к этому виду спорта. О минской атмосфере на трибунах не писал только ленивый.
Хоккей по-белорусски
Напомним,
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Настоящая борьба на льду Санкт-Петербурга. Минское "Динамо" накануне в упорной борьбе не смогло пробиться в следующий раунд Кубка Гагарина. В дополнительном...
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