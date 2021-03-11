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Хоккей по-белорусски





В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Минское "Динамо" накануне в упорной борьбе не смогло пробиться в следующий раунд Кубка Гагарина Настоящая борьба на льду Санкт-Петербурга. Минское "Динамо" накануне в упорной борьбе не смогло пробиться в следующий раунд Кубка Гагарина. В дополнительном...

Настоящая борьба на льду Санкт-Петербурга. Минское "Динамо" накануне в упорной борьбе не смогло пробиться в следующий раунд Кубка Гагарина. В дополнительном периоде СКА вырвал победу - 4:3. Впрочем, матчи с белорусами всегда приковывают внимание. А болельщики и хоккейные эксперты знают наш неподдельный интерес к этому виду спорта. О минской атмосфере на трибунах не писал только ленивый.А олимпийский чемпион Александр Кожевников вот так прокомментировал посещаемость матчей серии первого раунда плей-офф КХЛ между минским "Динамо" и СКА., – цитирует Кожевникова портал Russia-Hockey.Напомним,, но и 8 марта на "Минск-Арене" присутствовало более 13 тысяч зрителей.