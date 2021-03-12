Источник материала: Sputnik Беларусь

Однако, как напоминает колумнист Sputnik Руслан Васильев, сезон-2020/2021 для подопечных Крэйга Вудкрофта уже завершен, и всем мечтам о продлении соперничества с одним из грандов КХЛ, а, значит, и розыгрыша Кубка Гагарина не суждено сбыться.

Двоякость чувств

СКА сумел уйти от поражения в третьем домашнем поединке за 122 секунды до сирены, чтобы затем уже во второй раз в серии реализовать численное преимущество в овертайме. Благо "зубры" вновь допустили ошибку, которая вначале привела к удалению, а затем и фатальному взятию ворот Фурха.

4:3 – в пользу подопечных Валерия Брагина, и парни Крэйга Вудкрофта освободились от игровой нагрузки. К собственному великому огорчению, которое, как утверждают очевидцы, даже вылилось слезами в тихой, траурной гостевой раздевалке.

Авторские чувства весьма двоякие. Не буду скрывать, что я, как все и другие эксперты, считал именно "армейцев" фаворитами в дуэли с "зубрами". Тут и громкие имена, и большие деньги, и звездный статус клуба как хоккейной системы, на которую в КХЛ принято равняться.

С этих питерских высот нечего зазорного в фиаско "вудкрофтцев" увидеть нельзя: "динамовцы" априори имели немного шансов сотворить сенсацию, и пробиться в 1/4 финала Кубка Гагарина. Так, что уже факт упорного сопротивления – один матч у СКА выигран, еще два завершились вничью в основное время, отраден, и делает честь "зубрам". Кстати, скорее всего, подобного рода утешение через недельку другую будет, как говорят в народе, "заходить на ура". Оно и правильно.

Но сейчас по горячим следам неудачи "динамовцев" такое утешение не вызывает ничего кроме раздражения и какого-то яростного неприятия. Именно по этой причине я перед написанием хоккейной авторской колонки предпочел взять однодневную паузу, чтобы приглушить эмоции и сколько-нибудь вернуть хладнокровие, а вместе с ним и хотя бы частичную объективность.

Тем не менее, очень обидно. В первую очередь потому, что полностью разделяю главное настроение хоккеистов и тренеров "Динамо" - недосказанность. Именно так! Есть все основания полагать, что "зубры" были достойны продолжить борьбу с "армейцами", но судьба решила по-своему. В чем, разумеется, есть своя "железная логика".

Как бы ни были боевиты, быстры и агрессивны "динамовцы", но они ошибались во всех матчах. Пятый поединок серии не стал исключением. Невынужденных ляпов хватало. Для доказательства тезиса достаточно вспомнить, из чего "родилось" удаление Шинкевича в овертайме. Партнер Ильи неудачно произвел смену, что и вынудило опытного защитника нарушить правила. А теперь вспомним, как "динамовцы" весь сезон имели проблемы со сменами, получая штраф за нарушение численного состава порой по несколько раз за матч.

Поэтому опять можно грустно констатировать: порвалось там, где было тонко. Это правда! Как правда и то, что "вудкрофтцы" не нашли управы на форварда СКА Галимова, чье индивидуальное мастерство и предрешило результат не только пятого матча – всей серии. Три шайбы и три голевых передачи за пять баталий – ключевой вклад в командный успех "армейцев". И какие восхитительные для болельщиков СКА проходы совершил Эмиль! При всем разочаровании невольно испытываешь уважение к нападающему, так насолившему "Динамо".

Другое дело, что есть одна поразительная деталь. Галимов совершил эти прекрасные проходы в те смены, когда на льду у "зубров" находился Менелл. Причем, нападающий "армейцев" прошивал оборону "Динамо" как раз по коридору ответственности минского американца. Но обратите внимание: Менелл оба раза находился не на правом, а не левом фланге обороны.

Как это получилось? Если честно, то я так и не расшифровал сию метаморфозу. Но это как раз-таки случай некого системного сбоя. Теперь у Вудкрофта будет достаточно времени, чтобы в нем разобраться.

Хотя, разумеется, не обошлись "зубры" и без ляпов, которые еще подкрепились невезением. Но если к Знахаренко, позволившему все тому же Галимову добить шайбу в ворота Фурха, можно и нужно предъявить персональные претензии, то винить Мосалева не повернется язык. Да, Денис вовремя не сменился. Но почему? Был "подстрелен" и просто не мог успеть к дальней скамейке запасных. Ведь дело происходило во втором периоде.

Или Усов. Илья схлопотал необязательное удаление, впечатав соперника в борт в средней зоне. Конечно, форвард "Динамо" напрасно погорячился. Но именно из такой агрессии и могла вырасти большая виктория "зубров". И ведь "армейцы", получая чувствительные удары по несколько штук за каждую смену, действительно стали потухать! На это Вудкрофт указал еще по итогу четвертого выигранного минчанами матча.

В среду в Питере "зубры" тоже изрядно прессовали хозяев, порой явно деморализуя их скоростями и форчекингом. Да и мастерство "вудкрофтцы" явили незаурядное, под стать сольным номерам Галимова. Броски у Варфоломева вышли на загляденье, причем во втором случае Павел глазами обманул голкипера Хелльберга, поверившего в намерение "динамовца" отдать поперечный пас. Не менее искусен оказался и Мосалев, чье снятие паутины с ворот СКА могло принести "зубрам" вторую викторию в серии.

А то, что Демков не реализовал в овертайме выход один на один с голкипером, так это боль и самого Артема. Наш нападающий чуть-чуть поторопился с попыткой протолкнуть шайбу в сетку, немного не додержал паузу.

Кто ожидал от "Динамо" такого хоккея?

Не все, и это еще, мягко сказано. Если перенестись на машине времени в апрель-май 2020 года, то сразу убедимся: тогда, в принципе, не было уверенности в перспективе "зубров" сыграть очередной сезон в КХЛ.

Затем она появилась, но многочисленные эксперты торопились причислить минское "Динамо" к безнадежным аутсайдерам, которым ничего не светит потому, что ничего светить и не может.

И, где теперь бойкие предвестники катастрофы? Скрылись в подполье. Все потому, что Вудкрофт, его штаб и менеджеры "зубров" сумели создать настоящий коллектив, не только с хорошей внутренней атмосферой, но и конкурентоспособный по хоккейной сути.

Как писал один классик и, конечно, болельщик: "Никогда не вкладывай душу в тех, кому достаточно дать денег". И это правильно. Но под началом Вудкрофта оказались ребята, которые заслуживали душевной педагогики. Она и дала толк, хотя надо понимать, что все легионеры "Динамо" фактически перезапускали в Минске карьеры после предыдущих неудач.

Почти у всех вышло неплохо. Как прогрессировали, развивались и молодые белорусские хоккеисты. Тот же Усов очень здорово прибавил после новогодних праздников.

Между тем, палки в колеса "зубрам" вставляли травмы, COVID-19 и прочие напасти. Ослабили состав отъезды игроков в Северную Америку, в первую очередь речь о Шаранговиче и Мэрфи. Второго атакующего защитника с правым хватом клюшки "динамовцам" очень не хватило в серии со СКА.

И, тем не менее! Бились, сражались, дарили надежду. Так, что сказать "спасибо!" динамовцам можно и нужно. Есть за что!