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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Гарбинье Мугуруса вышла в финал турнира в Дубае Обидчица нашей Арины Соболенко Гарбинье Мугуруса вышла в финал турнира в Дубае. Чуть более двух часов понадобилось испанской теннисистке, чтобы справиться с Элиз...

Обидчица нашей Арины Соболенко Гарбинье Мугуруса вышла в финал турнира в Дубае. Чуть более двух часов понадобилось испанской теннисистке, чтобы справиться с Элиз Мертенс. 6:4 в первом сете и тайбрейк во втором, где Мугуруса вышла победительницей со счетом 7:5. Вторая финалистка определится в противостоянии Барбары Крейчиковой и Жиль Белен Тайхманн.