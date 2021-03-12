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Гарбинье Мугуруса вышла в финал турнира в Дубае
12.03.2021 20:45 — Новости Спорта | БT
Источник материала: БTОбидчица нашей Арины Соболенко Гарбинье Мугуруса вышла в финал турнира в Дубае. Чуть более двух часов понадобилось испанской теннисистке, чтобы справиться с Элиз Мертенс. 6:4 в первом сете и тайбрейк во втором, где Мугуруса вышла победительницей со счетом 7:5. Вторая финалистка определится в противостоянии Барбары Крейчиковой и Жиль Белен Тайхманн.
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Обидчица нашей Арины Соболенко Гарбинье Мугуруса вышла в финал турнира в Дубае. Чуть более двух часов понадобилось испанской теннисистке, чтобы справиться с Элиз...
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