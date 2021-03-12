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"Нью-Джерси" проиграл "Айлендерс"
12.03.2021 20:45 — Новости Спорта | БT
Источник материала: БT
"Нью-Джерси" уступил "Айлендерс" в матче регулярного чемпионата НХЛ. На выезде «дьяволы» проиграли сопернику со счетом 3:5. белорусский форвард Егор Шарангович провел на площадке 19 минут 6 секунд. За это время нанес три броска по воротам и заработал +1 по коэффициенту полезности. В объединенной турнирной таблице "Нью-Джерси" занимает 29-е место из 31-й команды.
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"Нью-Джерси" уступил "Айлендерс" в матче регулярного чемпионата НХЛ. На выезде «дьяволы» проиграли сопернику со счетом 3:5. белорусский форвард Егор Шарангович...
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