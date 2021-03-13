Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 13 мар – Sputnik. Команда президента Беларуси Александра Лукашенко одержала победу в эстафетной гонке на "Минской лыжне-2021" в Раубичах, сообщили в пресс-службе главы государства.

Сегодня в РЦОП "Раубичи" проходит традиционный спортивный праздник "Минская лыжня". В программе соревнований эстафетная гонка (4 по 2 км).

© Photo : пресс-служба президента Беларуси Николай Лукашенко передает эстафету отцу во время гонки на "Минской лыжне"

Победу в гонке праздновала команда белорусского президента, в которую вошли сам глава государства, его младший сан Николай, Светлана Коношенко и Людмила Калинчик. Александр Лукашенко завершал победную гонку.

© Photo : пресс-служба президента Беларуси Глава государства Александр Лукашенко финишировал в победной гонке

Второе место досталось команде Витебского облисполкома, третьими финишировали представители Брестского облисполкома.

Борьбу за медали "Минской лыжни-2021" также вели команды Администрации президента, аппарата Совмина, Управления делами президента, Национального собрания, КГК и облисполкомов.