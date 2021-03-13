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Команда Лукашенко выиграла эстафету на "Минской лыжне"

13.03.2021 12:31 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 13 мар – Sputnik. Команда президента Беларуси Александра Лукашенко одержала победу в эстафетной гонке на "Минской лыжне-2021" в Раубичах, сообщили в пресс-службе главы государства.

Сегодня в РЦОП "Раубичи" проходит традиционный спортивный праздник "Минская лыжня". В программе соревнований эстафетная гонка (4 по 2 км).

© Photo : пресс-служба президента Беларуси
Николай Лукашенко передает эстафету отцу во время гонки на "Минской лыжне"

Победу в гонке праздновала команда белорусского президента, в которую вошли сам глава государства, его младший сан Николай, Светлана Коношенко и Людмила Калинчик. Александр Лукашенко завершал победную гонку.

© Photo : пресс-служба президента Беларуси
Глава государства Александр Лукашенко финишировал в победной гонке

Второе место досталось команде Витебского облисполкома, третьими финишировали представители Брестского облисполкома.

Борьбу за медали "Минской лыжни-2021" также вели команды Администрации президента, аппарата Совмина, Управления делами президента, Национального собрания, КГК и облисполкомов.

 

 
Теги: Минск
 
 
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МИНСК, 13 мар – Sputnik. Команда президента Беларуси Александра Лукашенко одержала победу в эстафетной гонке на "Минской лыжне-2021" в Раубичах, сообщили в пресс-службе...
 
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