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Команда Лукашенко выиграла эстафету на "Минской лыжне"
13.03.2021 12:31 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 13 мар – Sputnik. Команда президента Беларуси Александра Лукашенко одержала победу в эстафетной гонке на "Минской лыжне-2021" в Раубичах, сообщили в пресс-службе главы государства.
Сегодня в РЦОП "Раубичи" проходит традиционный спортивный праздник "Минская лыжня". В программе соревнований эстафетная гонка (4 по 2 км).
© Photo : пресс-служба президента Беларуси
Николай Лукашенко передает эстафету отцу во время гонки на "Минской лыжне"
Победу в гонке праздновала команда белорусского президента, в которую вошли сам глава государства, его младший сан Николай, Светлана Коношенко и Людмила Калинчик. Александр Лукашенко завершал победную гонку.
© Photo : пресс-служба президента Беларуси
Глава государства Александр Лукашенко финишировал в победной гонке
Второе место досталось команде Витебского облисполкома, третьими финишировали представители Брестского облисполкома.
Борьбу за медали "Минской лыжни-2021" также вели команды Администрации президента, аппарата Совмина, Управления делами президента, Национального собрания, КГК и облисполкомов.
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МИНСК, 13 мар – Sputnik. Команда президента Беларуси Александра Лукашенко одержала победу в эстафетной гонке на "Минской лыжне-2021" в Раубичах, сообщили в пресс-службе...
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