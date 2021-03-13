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Двумя гонками преследования продолжится сегодня этап Кубка мира по биатлону

13.03.2021 12:37 — Новости Спорта | БT  
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Источник материала: БT

Двумя гонками преследования в чешском Нове-Место продолжится сегодня этап Кубка мира по биатлону. Первыми на дистанцию отправятся мужчины. Наилучшая стартовая позиция среди белорусских стреляющих лыжников у Антона Смольского. Он уйдет на дистанцию 18-м спустя 54 секунды после лидера - француза. Сергей Бочарников будет стартовать 36-м, Максим Воробей - 51-м. Прямая трансляция начнется на "Беларусь 2" в 16:35.

Дальше в борьбу включатся девушки. В 19:30 переключаем внимание на "Беларусь 5". По итогам спринта в женский пасьют отобрались все белоруски. Динара Алимбекова уйдет на дистанцию спустя 31 секунду после Тирил Экхофф. Выступят в гонке также Анна Сола, Ирина Кривко и Елена Кручинкина.

 
 
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Двумя гонками преследования в чешском Нове-Место продолжится сегодня этап Кубка мира по биатлону. Первыми на дистанцию отправятся мужчины. Наилучшая стартовая...
 
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