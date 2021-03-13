Источник материала: БT

Участники подтягиваются в Раубичи

Регламент соревнований

Белтелерадиокомпания покажет "Минскую лыжню" в полном объеме

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так "Минская лыжня - 2021". Праздник здорового образа жизни в Раубичах Все на старт здорового образа жизни. Официальный юбилей сегодня отмечает "Минская лыжня". Традиции коллективно бегать массово на лыжах сегодня 35 лет. Первая гонка...

Все на старт здорового образа жизни. Официальный юбилей сегодня отмечает "Минская лыжня". Традиции коллективно бегать массово на лыжах сегодня 35 лет. Первая гонка состоялась еще в 1986 году прошлого века. Праздник после долгого перерыва из столичного микрорайона Веснянка переехал назад в Раубичи. Это мероприятие подытожит зимний сезон. Гонка объединит лыжников-любителей всех возрастов и профессий из разных регионов Беларуси.На прямую связь со студией выходит наш спортивный корреспондентУчастники "Минской лыжни" начинают подтягиваться в Раубичи. Это логично. Ведь до старта менее двух часов. А чтобы хорошо выступить, нужно размяться. Всего заявлено 63 команды, то есть 252 человека.Что касается погоды. Сейчас один градус тепла. Ощущается как минус четыре. Но самое главное в лыжных гонках - это состояние трассы. В нынешнем году небесная канцелярия была благосклонна к Раубичам. Организаторы подготовили добротную снежную подушку. Кое-где ее высота достигает даже 65 сантиметров. Накануне выпал небольшой снежок. Когда смешивается искусственный и натуральный снег, это не очень хорошо. Но сотрудники комплекса уверяют, что бежать все равно будет комфортно.Итак, сегодня пройдет 5 гонок. Медали разыграют команды высших органов власти, дружины силовых министерств и ведомств и сборные органов госуправления. Также пройдет эстафета среди любителей. Первый старт в 11 утра. Команда главы государства будет защищать титул. Финальный забег начнется в 15:00. Расписание "Минской лыжни" прямо сейчас на ваших экранах.О формате соревнований. Это классическая биатлонная эстафета. 4 этапа по 2 километра каждый. Участники преодолеют по два круга с двумя огневыми рубежами из положения лежа. Кстати, лыжникам нужно быть точными, ведь дополнительных патронов не предусмотрено. А значит за каждый промах штрафной круг в 50 метров. Именно над стрельбой работали многие участники.Задействована для вещания новая ПТС. Это 16 камер. Графическое оформление будет как, допустим, на этапах Кубка IBU по биатлону. И, конечно же, здесь, в Раубичах, сделано все для гостей события.Дополним, что взрителям каналабудет предложена телеверсия соревнований. Ждем старта и следим за развитием событий.