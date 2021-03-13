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"Минская лыжня - 2021". Праздник здорового образа жизни в Раубичах

13.03.2021 12:37 — Новости Спорта | БT  
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Источник материала: БT

Все на старт здорового образа жизни. Официальный юбилей сегодня отмечает "Минская лыжня". Традиции коллективно бегать массово на лыжах сегодня 35 лет. Первая гонка состоялась еще в 1986 году прошлого века. Праздник после долгого перерыва из столичного микрорайона Веснянка переехал назад в Раубичи. Это мероприятие подытожит зимний сезон. Гонка объединит лыжников-любителей всех возрастов и профессий из разных регионов Беларуси. 

На прямую связь со студией выходит наш спортивный корреспондент Кристина Камыш

Участники подтягиваются в Раубичи


Участники "Минской лыжни" начинают подтягиваться в Раубичи. Это логично. Ведь до старта менее двух часов. А чтобы хорошо выступить, нужно размяться. Всего заявлено 63 команды, то есть 252 человека.

Что касается погоды. Сейчас один градус тепла. Ощущается как минус четыре. Но самое главное в лыжных гонках - это состояние трассы. В нынешнем году небесная канцелярия была благосклонна к Раубичам. Организаторы подготовили добротную снежную подушку. Кое-где ее высота достигает даже 65 сантиметров. Накануне выпал небольшой снежок. Когда смешивается искусственный и натуральный снег,  это не очень хорошо. Но сотрудники комплекса уверяют, что бежать все равно будет комфортно.

Итак, сегодня пройдет 5 гонок. Медали разыграют команды высших органов власти, дружины силовых министерств и ведомств и сборные органов госуправления. Также пройдет эстафета среди любителей. Первый старт в 11 утра. Команда главы государства будет защищать титул. Финальный забег начнется в 15:00. Расписание "Минской лыжни" прямо сейчас на ваших экранах.



Регламент соревнований 


О формате соревнований. Это классическая биатлонная эстафета. 4 этапа по 2 километра каждый. Участники преодолеют по  два круга с двумя огневыми рубежами из положения лежа. Кстати, лыжникам нужно быть точными, ведь дополнительных патронов не предусмотрено. А значит за каждый промах  штрафной круг в 50 метров. Именно над стрельбой работали многие участники.

Белтелерадиокомпания покажет "Минскую лыжню" в полном объеме

Задействована для вещания новая  ПТС. Это 16 камер. Графическое оформление будет как, допустим, на этапах Кубка IBU по биатлону. И, конечно же, здесь, в Раубичах, сделано все для гостей события.

Дополним, что в 21:00 зрителям канала "Беларусь 5. Интернет" будет предложена телеверсия соревнований. Ждем старта и следим за развитием событий. 

 
 
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Все на старт здорового образа жизни. Официальный юбилей сегодня отмечает "Минская лыжня". Традиции коллективно бегать массово на лыжах сегодня 35 лет. Первая гонка...
 
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