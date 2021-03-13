ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Динара Алимбекова - серебряный призер гонки преследования на этапе Кубка мира по биатлону

13.03.2021 22:47 — Новости Спорта | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

И начнем этот выпуск с победной новости из чешского Нове-Место, где продолжается этап Кубка мира по биатлону. Динара Алимбекова выиграла серебряную медаль в гонке преследования. И это третья личная награда и пятая в целом для белорусской стреляющей лыжницы в этом сезоне.

На старт Динара Алимбекова отправилась шестой, уступая лидеру гонки Тириль Экхофф 31 секунду. Но уже после второго огневого рубежа белоруска ушла со второй позиции, которую сохранила до самого финиша. Во многом такому результату Динары поспособствовала идеальная стрельба. Алимбековой, невзирая на стоящих рядом соперниц, четко и хладнокровно удалось закрыть все мишени. Белорусская биатлонистка продолжает битву за титул лучшей стреляющей лыжницы в возрасте до 25 лет.

Завтра этап Кубка мира завершится двумя эстафетными гонками. В 12:25 старт смешанной эстафеты. В 15:45 - одиночный микст. "Беларусь 5" покажет обе гонки в прямом эфире.


 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
И начнем этот выпуск с победной новости из чешского Нове-Место, где продолжается этап Кубка мира по биатлону. Динара Алимбекова выиграла серебряную медаль в гонке...
 
Новости дня
Новости спорта
 
ЧЕ-2022. Квалификация. Беларусь победила Латвию
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Спорта

Свежие газеты

12.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
13.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Спорта)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by