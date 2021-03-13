Динара Алимбекова - серебряный призер гонки преследования на этапе Кубка мира по биатлону

Источник материала: БT

И начнем этот выпуск с победной новости из чешского Нове-Место, где продолжается этап Кубка мира по биатлону. Динара Алимбекова выиграла серебряную медаль в гонке преследования. И это третья личная награда и пятая в целом для белорусской стреляющей лыжницы в этом сезоне.

На старт Динара Алимбекова отправилась шестой, уступая лидеру гонки Тириль Экхофф 31 секунду. Но уже после второго огневого рубежа белоруска ушла со второй позиции, которую сохранила до самого финиша. Во многом такому результату Динары поспособствовала идеальная стрельба. Алимбековой, невзирая на стоящих рядом соперниц, четко и хладнокровно удалось закрыть все мишени. Белорусская биатлонистка продолжает битву за титул лучшей стреляющей лыжницы в возрасте до 25 лет.



Завтра этап Кубка мира завершится двумя эстафетными гонками. В 12:25 старт смешанной эстафеты. В 15:45 - одиночный микст. "Беларусь 5" покажет обе гонки в прямом эфире.