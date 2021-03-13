Нове-Место принимает 9-й этап Кубка мира

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Промахи на огневых рубежах не позволили белорусским биатлонистам занять высокие места в гонке преследования, которая прошла в рамках этапа Кубка мира по биатлону в Нове-Место. Лучшим из наших стал Максим Воробей. С 4 штрафными кругами он финишировал только 46-м. Столько же незакрытых мишеней у Сергея Бочарникова - он занял 49-е место. Антон Смольский 55-й - 8 промахов в пассиве. Не было же равных вновь французу Фийон-Майе. Кантэн на 8 секунд опередил Йоханесса Бё. Эмильен Жаклен на третьем месте. Завтра в 12:25 стартует смешанная эстафета, одиночная - в 15:45. Прямые трансляции на "Беларусь 5" .

