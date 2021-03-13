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Финал Кубка Белорусской федерации биатлона в Городке
13.03.2021 22:47 — Новости Спорта | БT
Источник материала: БT
На лыжероллерной трассе в Городке Витебской области с самого утра не падает уровень соревновательной борьбы и эмоций болельщиков. Ведь именно в эти выходные и именно здесь завершается сезон в Кубке Белорусской федерации биатлона, а ребята разыгрывают не только места на пьедестале, но стараются сохранить позиции в общих зачетах.
Наша юношеская сборная после чемпионата мира не почувствовала соревновательной разницы. Ведь именно на приближенности к уровню организации этапов Кубка мира делается акцент в Белорусской федерации биатлона. Сегодня день масс-стартов.
Кубок Белорусской федерации биатлона - это максимальная концентрация наших талантов и тех ребят, которых спустя годы мы сможем увидеть даже на олимпийском пьедестале. И именно здесь у многих все в первый раз. Телетрансляции, флеш-интервью, накал борьбы взрослого уровня. И самое главное - это поддержка болельщиков и самых родных.
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На лыжероллерной трассе в Городке Витебской области с самого утра не падает уровень соревновательной борьбы и эмоций болельщиков. Ведь именно в эти выходные и...
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