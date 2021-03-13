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Финал Кубка Белорусской федерации биатлона в Городке

13.03.2021 22:47 — Новости Спорта | БT  
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Источник материала: БT

На лыжероллерной трассе в Городке Витебской области с самого утра не падает уровень соревновательной борьбы и эмоций болельщиков. Ведь именно в эти выходные и именно здесь завершается сезон в Кубке Белорусской федерации биатлона, а ребята разыгрывают не только места на пьедестале, но стараются сохранить позиции в общих зачетах.

Наша юношеская сборная после чемпионата мира не почувствовала соревновательной разницы. Ведь именно на приближенности к уровню организации этапов Кубка мира делается акцент в Белорусской федерации биатлона. Сегодня день масс-стартов.

У нашей съемочной группы, как только мы попали на соревнования в Городок, сложилось стойкое ощущение, что вот ради этих слов все это и затевалось. Кубок Белорусской федерации биатлона все абсолютно искренне сравнивают по организации с соревнованиями любого уровня. И этот фактор стимулирует ребят заниматься любимым видом спорта и прогрессировать, хотя у каждого желания хоть отбавляй.

Пока капитан национальной сборной Антон Смольский защищает честь страны на этапах Кубка мира, его первый тренер продолжает растить чемпионов в составе команды Минской области.

По талантам ребята, признается тренер, Антону не уступают.

И если Смольский - это воспитанник Копыльской школы, то Сенно в Витебской области - это просто сокровищница талантов в биатлоне. Алина Зайцева, Юлия Ковалевская - уроженки именно этих мест, заняли заслуженно места на пьедестале.

Кубок Белорусской федерации биатлона - это максимальная концентрация наших талантов и тех ребят, которых спустя годы мы сможем увидеть даже на олимпийском пьедестале. И именно здесь у многих все в первый раз. Телетрансляции, флеш-интервью, накал борьбы взрослого уровня. И самое главное - это поддержка болельщиков и самых родных.

Финал Кубка Белорусской федерации биатлона - это кульминация сезона для ребят, на протяжении которого они объехали многие биатлонные трассы в регионах и познакомились с Беларусью еще ближе.

Финал Кубка Белорусской федерации биатлона, который по мировым стандартам проходит на этой прекрасной трассе в Городке, конечно, станет большим импульсом в развитии карьеры ребят, которая, мы хотим верить, у них получится.

 
 
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На лыжероллерной трассе в Городке Витебской области с самого утра не падает уровень соревновательной борьбы и эмоций болельщиков. Ведь именно в эти выходные и...
 
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