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Соревнования по хоккею "Золотая шайба" на призы Президента Беларуси называют имена победителей сезона

13.03.2021 22:47 — Новости Спорта | БT  
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Источник материала: БT

На ледовой арене в Бобруйске встретились команды младшей возрастной группы дивизиона "А" - это ребята не старше 12 лет из всех регионов страны. В финале сразу две столичные команды оспаривали лидерство. С разгромным счетом 9:1 победил "Локомотив".

Второй кубок достался столичной команде "Торнадо". Правда, подарки и награды увезут домой все участники "Золотой шайбы". Завершатся соревнования в конце марта.
 
 
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На ледовой арене в Бобруйске встретились команды младшей возрастной группы дивизиона "А" - это ребята не старше 12 лет из всех регионов страны. В финале сразу две...
 
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