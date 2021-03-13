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Соревнования по хоккею "Золотая шайба" на призы Президента Беларуси называют имена победителей сезона
13.03.2021 22:47 — Новости Спорта | БT
Источник материала: БT
На ледовой арене в Бобруйске встретились команды младшей возрастной группы дивизиона "А" - это ребята не старше 12 лет из всех регионов страны. В финале сразу две столичные команды оспаривали лидерство. С разгромным счетом 9:1 победил "Локомотив".
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Соревнования по хоккею "Золотая шайба" на призы Президента Беларуси называют имена победителей сезона
На ледовой арене в Бобруйске встретились команды младшей возрастной группы дивизиона "А" - это ребята не старше 12 лет из всех регионов страны. В финале сразу две...
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