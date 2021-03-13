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На ледовой арене в Бобруйске встретились команды младшей возрастной группы дивизиона "А" - это ребята не старше 12 лет из всех регионов страны. В финале сразу две столичные команды оспаривали лидерство. С разгромным счетом 9:1 победил "Локомотив".





В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Соревнования по хоккею "Золотая шайба" на призы Президента Беларуси называют имена победителей сезона На ледовой арене в Бобруйске встретились команды младшей возрастной группы дивизиона "А" - это ребята не старше 12 лет из всех регионов страны. В финале сразу две...

Второй кубок достался столичной команде "Торнадо". Правда, подарки и награды увезут домой все участники "Золотой шайбы". Завершатся соревнования в конце марта.