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Команда Президента победила в эстафете на "Минской лыжне"

Президент о победе своей команды

Спортивный праздник "Минская лыжня - 2021"

Президент ответил на вопросы журналистов

Президент поддержал юных лыжников

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так После участия в "Минской лыжне" Александр Лукашенко ответил на вопросы журналистов Праздник здорового образа жизни. "Минская лыжня" отмечает официальный юбилей - 35 лет. Первая гонка состоялась еще в 1986 году прошлого века. В эти минуты в Раубичах...

Праздник здорового образа жизни. "Минская лыжня" отмечает официальный юбилей - 35 лет. Первая гонка состоялась еще в 1986 году прошлого века. В эти минуты в Раубичах финальный забег.Главное событие праздника - эстафета 4 по 2 км. В этот раз она проходит в биатлонном формате. На лыжной трассе по традиции и лично Александр Лукашенко с младшим сыном Николаем. К слову, Президент пропускал соревнования всего пару раз и то из-за зарубежных командировок. Соперничать команде главы государства пришлось с еще двенадцатью квартетами. Среди них сборные Администрации Президента, аппарата Совмина, облисполкомов и горисполкома. Впрочем, в гонке все равны: никаких должностей и чинов. Правила для всех одинаковые. Одно исключение: Александру Лукашенко пришлось стрелять стоя - не секрет, что Президент несколько лет назад получил серьезную травму колена. Впрочем, это вовсе не бонус команде, а скорее дополнительный стресс. Как утверждают сами спортсмены, тренеры да и комментаторы, стрельба стоя сложнее по многим параметрам. В таком положении винтовка менее подконтрольна. Для некоторых биатлонистов позиция стоя и вовсе камень преткновения в карьере. С испытанием справились достойно.Первой на финиш символично. Время чемпионов 34 минуты и 13 с половиной секунды. Серебро завоевал витебский квартет, третье место у сборной Брестского облисполкома. Победителям и призерам медали, дипломы, грамоты и специальные призы.По окончании торжественной части фотосессия менее официальная. Болельщики могли лично пообщаться с главой государства. Без фото никто не остался. После Александр Лукашенко поделился эмоциями от игры и победы своей команды. Было непросто и очень волнительно."Побеждать всегда тяжело. Тем более, когда за тобой следят, извините за нескромность, миллионы разных глаз, - сказал Президент. - Для меня тяжело, очень тяжело. Но людям хорошо. Такая моя судьба. Моя задача - делать людям хорошее".Всего в "Минской лыжне" заявлено 63 команды. Это 252 человека. За первенство на своих дистанциях боролись также дружины силовых министерств и ведомств, сборные органов госуправления, концернов и банка. Гонка объединила лыжников-любителей всех возрастов и профессий из разных регионов Беларуси. Бегут вузы, школы, предприятия и просто любители лыжного спорта - для всех проводится массовый старт. Разумеется, такое событие собрало сотни болельщиков на трибунах. Раубичи сегодня максимально гостеприимны. Солдаты угощают вкусной бесплатной кашей. Подготовлена концертно-развлекательная программа. Организованы торговые точки и фудкорт, где есть блины. Все же Масленица!Спортивный праздник подытожит зимний сезон. Напомним, взрителям каналабудет предложена телеверсия соревнований.Александр Лукашенко уже после участия в "Минской лыжне" ответил на вопросы прессы. На таком спортивном событии журналисты не могли не затронуть предстоящую Олимпиаду в Токио.Прокомментировал Александр Лукашенко и информацию, озвученную в вышедшем в интернете фильме о его "золотом дне", где рассказывается о роскоши, в которой якобы живет глава белорусского государства. Президент его еще полностью не смотрел. Но представленную ему информацию Александр Лукашенко назвал ложью. Не обошли журналисты стороной и недавнее социсследование, проведенное накануне Всебелорусского народного собрания. Белорусы после событий прошлого года ставят безопасность и стабильность на первое место. Подробнее расскажем в следующих выпусках.Программа спортивного праздника более чем насыщенная: эстафеты за эстафетами. Президент после общения с журналистами не покинул Раубичи. Александр Лукашенко не просто болел за участников, а искренне помогал самым маленьким. Видя, как непросто даются последние метры до финиша, глава государства подбадривал юных лыжников и устроил для них своеобразную тренировку от Президента.